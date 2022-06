Sénégal: "Cash Transfer" - Plus de 2 milliards CFA aux ménages de Kaffrine

Kaffrine — Le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, annonce qu'une enveloppe de plus de 2,2 milliards de francs CFA a été mobilisée au profit des ménages pauvres de la région de Kaffrine (centre), dans le cadre de l'opération de transferts monétaires exceptionnels décidée par le gouvernement.

"Une enveloppe de 2 217 120 000 est mobilisée pour soulager les 27714 ménages concernés dans la région de Kaffrine, à travers une assistance exceptionnelle de 80 mille francs CFA sous forme de transfert monétaire d'urgence", a-t-il déclaré.

Samba Ndiobène Ka procédait lundi au lancement de l'opération de transferts monétaires exceptionnels au profit des ménages pauvres du Ndoucoumane, en présence de plusieurs autorités de la région.

Cette opération au profit des ménages pauvres inscrits au registre national unique (RNU) entre dans le cadre du suivi des programmes d'équité sociale.

Selon M. Ka, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la résilience des ménages face au choc sont "au cœur" des préoccupations du gouvernement dans ce domaine.

"La Stratégie nationale de protection sociale révisée en 2015 promeut une politique de protection sociale intégrée allant de la couverture maladie universelle à l'appui pour des activités génératrices de revenus" au profit des femmes, "en passant par des cash transferts et des actions de réponse aux chocs", a-t-il dit.

Dans la région de Kaffrine, 14336 ménages sont déjà bénéficiaires du Programme national de bourses de sécurité familiale pour un montant de 1,4 milliard par an, a rappelé le ministre du Développement communautaire et de l'Equité sociale et territoriale.

"Cette initiative a eu un impact très significatif sur les populations bénéficiaires, cependant nous voulons faire plus pour lutter contre la pauvreté, et c'est dans cette perspective que le gouvernement a décidé de lancer cette grande opération de transfert exceptionnel en faveur de plus de 546 mille ménages au niveau national", a souligné Samba Ndiobène Ka.

A l'en croire, les impacts de ces transferts monétaires se feront sentir sur la consommation et la sauvegarde des biens de production, surtout dans des zones agricoles comme Kaffrine.

"Au-delà de ces impacts, d'autres effets sont attendus pour stimuler l'économie locale et redynamiser les activités de production des populations bénéficiaires", a ajouté le ministre.