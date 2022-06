Congo-Kinshasa: Finale de la Coupe du Congo - DCMP et Rangers croisent les bottines ce mardi

Qui pour accompagner le Saint Eloi Lupopo à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF ? La réponse sera donnée, au terme de ce match de la finale de la 57ème édition de la Coupe du Congo qui mettra aux prises le Daring Club Motema Pembe à l'Académie Club Rangers, ce mardi 28 juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Deux clubs kinois qui se disputent une place pour la campagne africaine.

Les Immaculés qui se sont retirés du championnat national pour concentrer toutes leurs énergies dans cette compétition, n'ont plus rien à perdre. L'objectif pour le club vert et blanc de la capitale, c'est remporter à tout prix cette 57è édition de la Coupe du Congo. C'est la même détermination du côté de l'Académie Club Rangers qui s'est donné corps et âme pour arriver à ce niveau de la compétition.

En cas de victoire, les Immaculés vont réussir leur doublé après leur sacre lors de la 56ème édition, devant SM Sanga Balende (0-1), en 2021. De ce fait, ils sauveront également la saison.

Mais en face, les Vert et blanc auront fort à faire avec une équipe très motivée jusqu'à ce stade. L'AC Rangers s'est montrée plus que déterminée tout au long de son parcours dans cette compétition.

Très ambitieux, les Académiciens se présentent en véritable conquérants capables de défier le tenant du titre. L'AC Rangers s'est préparée dans la sérénité, sachant qu'ils auront en face un adversaire de taille.

Le président de cette formation sportive, Lambert Osango a affirmé, dans un entretien avec l'ACP, que l'ambition de son équipe, au regard de son statut d'administrateur au sein de la coordination du DCMP, est de remporter cette coupe, à l'instar du FC Kalamu (1986, 1987, 1988 et 1989), de l'Union Sportive Bilombe (1992), l'AC Sodigrad (1995) et le FC MK (2013 et 2014) ainsi que le FC Renaissance du Congo (2017).

Le vainqueur de cette confrontation accompagnera Saint Eloi Lupopo, troisième de la 27ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot), à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF.