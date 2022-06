Congo-Brazzaville: Portait - Reconnaissance pour Emilienne Raoul

Les sociétés humaines doivent être construites sur le mérite et la compétence pour que la performance et l'efficacité soient des résultats de l'œuvre sociale. Que l'ancienne ministre Emilienne Raoul soit élévée au rang d'officier de la légion d'honneur française n'est que justice !

La République du Congo a été reconnaissante envers Emilienne Raoul à maintes reprises, à travers plusieurs distinctions honorifiques. La France a emboîté le pas pour reconnaître les mérites de cette universitaire chevronnée, femme politique et militante dévouée tant elle a animé pendant de nombreuses années le Centre de formation des femmes en politique et a été membre du Comité national des femmes pour la paix.

Plusieurs fois ministre et députée, Emilienne Raoul est actuellement présidente du Conseil économique, social et environnemental. Lorsqu'elle était ministre de la Santé et de la Population, elle se préoccupait beaucoup de l'amélioration de l'offre de santé par la formation du personnel soignant et administratif ainsi que la construction des hôpitaux.

A l'époque, avec son cœur de mère, de femme pieuse et en sa qualité de ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, on la voyait débout, habillée comme un homme, sur les lieux des sinistres et autres catastrophes naturelles, fortement affligée par la situation des victimes.

Pilotant l'opération Lisungi financée par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale en faveur des couches démunies, les Congolais ont mesuré l'élan de solidarité qui caractérise cette philanthrope qui invitait les chefs de quartier et autres acteurs impliqués dans le processus à bien organiser le recensement des bénéficiaires pour que personne ne soit lésée.

Emilienne Raoul mérite cette reconnaissance des autorités françaises ! Les propos de l'ambassadeur de France à cette occurrence montraient combien le travail administratif et universitaire accompli par cette dame est titanesque.