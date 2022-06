Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - La Fédération PCT France soutient tous les candidats de la majorité présidentielle

En pleine restructuration, la Fédération du Parti congolais du travail (PCT) de France apporte son soutien aux candidats de cette formation politique et de la majorité présidentielle par la voix de Jean Bastien Makoundou, président de la commission de contrôle.

Pour les élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochain, tel un seul homme, la Fédération PCT France se range derrière ses candidats désignés à défendre le programme du parti dans toute l'étendue du Congo en général, et apporte sa confiance plus particulièrement à Inès Nefer Bertille Ingani, ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, candidate à Moungali II, quatrième arrondissement de Brazzaville.

Ce soutien spécial dénote les efforts du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour qui placer le Congo dans le rôle primordial de la promotion de l'égalité de genre s'impose.

C'est dans ce sens qu'Inès Nefer Bertille Ingani a pu faire adopter, par les deux chambres du Parlement, la loi Emilienne-Mouebara concernant la lutte contre les violences faites aux femmes et filles.

Elle s'engage, à la fois, dans la campagne sur la masculinité positive permettant de mettre en œuvre la politique de tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes et aux filles dans les situations de conflits et post-conflits, et dans celle des législatives où, une fois élue à Moungali II, elle mettra en application la participation des femmes à la gouvernance et à la vie politique en République du Congo.

Dans cette circonscription électorale, Inès Nefer Bertille Ingani mène des actions caritatives en faveur de la population. Elle se préoccupe également de l'amélioration des conditions de vie des vendeuses du marché de Moungali.

" De Paris, nous multiplierons nos actions pour soutenir tous nos 127 candidats aux législatives ainsi que les 123 listes aux élections locales afin de ratisser large et maintenir notre ancrage dans le pays à l'issue de ces consultations populaires ", a confié Jean Bastien Makoundou.