Gabon: FESIDAL - "Le festival pour faire danser nos différences"

L'Agence de danse organise le Festival International de Danse de Libreville (FESIDAL), en collaboration avec l'Institut Français du Gabon. Au cours de la conférence de presse animée ce mardi 28 juin à l'Institut français, les organisateurs de cet événement ont décliné le programme qui aura lieu du 29 juin au 02 juillet.

Plusieurs danseurs, chorégraphes, poètes et bien d'autres artistes culturels gabonais étaient du rendez-vous de l'Institut français du Gabon pour la conférence de presse. Laquelle conférence de presse a permis aux organisateurs du Festival International de Danse de Libreville (FESIDAL) de dérouler le programme de l'événement pour cette première édition.

Cette première édition a pour thème : " Danser nos différences ". Pour Kaisha Essiane, qui a plusieurs cordes à son arc (Danseuse, interprète, chorégraphe, Fondatrice de l'Agence de danse et Directrice du Festdal) nous apprend que "le festival affirme une nécessité de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, et plus spécifiquement dans les domaines de l'art et la culture. Ici, la danse invite à faire bouger les codes".

Présents à ce rendez-vous, Michael Anicet appelle les uns et les autres à sensibiliser les parents quant à l'importance de la danse chez les enfants. Avec ses 30 ans de carrière dans le domaine de la danse, la chorégraphie ...Pour lui, la danse est un métier qui nourrit son homme, beaucoup vivent de cet art. Et d'ajouter qu'il faut savoir concilier passion et formation.

Chef Ella, aussi de la partie, cet artiste poète, tout en déclamant sa poésie pour saluer la première édition du Festival International de Danse de Libreville, a affirmé que " vivre de la culture, c'est la promouvoir...Danser, c'est partager. Partager, c'est s'aimer".

Au programme : ateliers de danse, conférences, performances en extérieur, spectacles, battles.

A des fins utiles, il y aura des danses traditionnelles et urbaines gabonaises, en passant par le hip hop et la danse contemporaine, le FESIDAL regroupera des artistes gabonais et internationaux qui présenteront leurs œuvres, échangeront et partageront avec le public leur expérience et connaissance de la danse.