Gabon: Le membre du conseil national du PDG, Michel Leprince Ndzeng visite les sections de la fédération Ntem So

C'est dans le respect d'un programme de visite des sections et des comités initié par la hiérarchie de leur parti politique, le PDG que, le Membre du Conseil national, Michel Leprince Ndzeng Obiang s'est rendu ce week-end dernier, dans le district de Bollossoville, plus précisément dans la fédération Ntem SO. Il y est aller pour non seulement, s'imprégner du fonctionnement de ses structures de base, mais aussi leur expliquer le bien-fondé du fond d'appui aux activités génératrices de revenus offert par Ali Bongo, président de leur formation politique .

Etre plus proche des populations afin de préparer les prochaines échéances électorales, notamment la présidentiel de 2023, plusieurs cadres du PDG multiplient des actions sur le terrain. Ce fut le cas ce week-end dans le district de Bollossoville où, Michel Leprince, Membre du Conseil national du PDG a tenu à conforter les militants des sections et des comités de la fédération Ntem So.

Au cours de ces rencontres militantes, le Membre du conseil national a apporté des précisions sur le fond d'appui aux activités génératrices de revenus offert par Ali Bongo, leur "distingué camarade" en faveur des militants et militantes de leur parti le PDG du département du Haut-Ntem.

En effet, ce fonds qui est d'une valeur de 5millions francs, par trimestre, dénommé FA-CAP2023, vise à autonomiser les militants et militantes du PDG du département en général, mais de la fédération Ntem So en particulier.

Après les explications données sur l'acquisition de ce fonds par le membre du conseil national, les militants de la Fédération Ntem SO n'ont pas manqué d'exprimer leurs gratitudes envers le donateur. " Nous disons Akiba au Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba pour cette marque de considération envers nous qui n'avions pas d'activités pour nourrir nos enfants " a déclaré Nsa Allogho militantes UFPDG de la fédération Ntem SO.

Notons que, la mise en œuvre de ce fonds est faite sur le terrain, par Ayi Nestor et Ango Ntoutoume, tous deux membres du Bureau politique du PDG et responsables politique du département du Haut -Ntem.