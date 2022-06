Afrique de l'Ouest et du Centre - Une nouvelle feuille de route en réponse à la crise de l'apprentissage

Dakar — Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont approuvé, lundi, à Accra, une nouvelle feuille de route en guise de réponse à la "crise de l'apprentissage", à laquelle est confronté leur système éducatif.

"Plus de 40 ministres des Finances et de l'Éducation d'Afrique de l'Ouest et centrale ont conclu une réunion d'une journée à Accra par l'approbation d'un appel urgent à l'action pour faire progresser les réformes dans le secteur de l'éducation et offrir un meilleur accès à une éducation de qualité aux jeunes de la région", affirme un communiqué reçu à l'APS.

Il signale que la nouvelle stratégie régionale de la Banque mondiale pour l'éducation, "De l'école à l'emploi : un parcours pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest et centrale", a été rendue publique à l'occasion de la rencontre.

Le communiqué souligne que cette stratégie "offre une feuille de route pour les investissements, afin d'améliorer les apprentissages et de fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour décrocher des emplois productifs".

"Dans un appel commun à l'action, approuvé durant cette réunion, les ministres et chefs de délégation ont souligné que les progrès des réformes éducatives exigeraient un leadership fort, une gouvernance saine, une meilleure mise en œuvre", ajoute le texte.

Les auteurs de cette stratégie estiment aussi que ces progrès requièrent "davantage d'investissements dans des interventions à fort impact, ainsi qu'une approche impliquant le gouvernement et la société dans son ensemble".

"En matière d'éducation primaire, explique le texte, les ministres se sont engagés à réduire la pauvreté des apprentissages - c'est-à-dire la proportion d'enfants de 10 ans ne sachant pas lire et comprendre un texte court - qui concerne plus de 80 % des enfants à travers la région. Ce taux est le plus élevé au monde."

Pour les lycées et l'enseignement supérieur, les délégations ont "convenu de se concentrer sur la nécessité d'accroître le taux d'inscription des filles dans les établissements du secondaire, de faire progresser les inscriptions" dans les universités et instituts académiques.

"Les systèmes éducatifs d'Afrique de l'Ouest et centrale sont confrontés à une crise sans précédent, que la pandémie de Covid-19 a encore exacerbée", rapporte le communiqué en citant Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre.

Les ministres présents ont reconnu que la responsabilité de la mise en œuvre des réformes de l'éducation revenait avant tout aux gouvernements.

Ils ont souligné l'importance d'adapter les priorités de la stratégie régionale de la Banque mondiale pour l'éducation aux contextes spécifiques de chaque pays, pour les concrétiser sous forme d'investissements et d'actions sur le terrain.