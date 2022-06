Congo-Brazzaville: Elections 2022 - Des inquiétudes dans la distribution des cartes d'électeurs

A quelques jours de la tenue des élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochains, le doute subsiste quant à la distribution des cartes d'électeurs dans certaines circonscriptions électorales. Pour s'enquérir de la situation à Brazzaville, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a effectué le 27 juin une descente dans les arrondissements 6, Talangaï, et 1, Makélékélé. En effet, si à Talangaï plus de 57% de cartes sont déjà distribuées aux électeurs, à Makélékélé le chiffre avancé est de moins de 30%. " Le chiffre global des cartes distribuées est de l'ordre de 43 263 sur un total de 98 976, donc la tâche est encore ardue ", a reconnu l'administrateur maire de Makélékélé, Bernard Batantou.

Le ministre Mbacka, de son côté, a demandé à l'administration électorale de hâter les pas pour que chaque électeur ait sa carte à temps. Il a offert à Makélékélé une enveloppe financière supplémentaire pour recruter des contrôleurs qui feront le suivi et l'évaluation de la distribution des cartes. " Vous devez vous organiser de telle manière qu'avant le 4 juillet, toutes les cartes soient distribuées ", a-t-il martelé.

A Talangaï, il a été édifié par l'administrateur maire, Privat Frédéric Ndeké, en présence des responsables des quartiers fortement impliqués dans cette action. Ainsi, il ressort que 61 166 cartes d'électeurs ont été déjà distribuées avec le concours d'une équipe de contrôleurs mise en place par le maire.

" C'est une opération difficile, un très grand arrondissement avec beaucoup d'électeurs. Nous sommes venus nous enquérir de la situation réelle et surtout de la stratégie mise en place pour que nous soyons prêts avant le démarrage du scrutin. Il faut que les cartes soient distribuées aux différents électeurs appelés à voter ", a insisté Guy Georges Mbacka après l'étape de Talangaï.

Des cartes vendues aux candidats à Makélékélé

Outre la lenteur constatée dans la distribution des cartes d'électeurs à Makélékélé, des comportements déviants y sont signalés. Profitant de sa ronde, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local a mis en garde tous les chefs de quartier, de zone et de bloc qui se hasarderont à vendre ou à confisquer les cartes d'électeurs. " Il nous revient que certains chefs de quartier et de bloc ont retenu des cartes par devers eux pour les vendre aux candidats. Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer tous pour vous mettre en garde face à ce phénomène désobligeant.

Nous avons été instruits fermement par son excellence monsieur le président de la République pour mettre fin à ce désordre. Les chefs de quartier et de bloc font partie de la territoriale, qui va du ministre que je suis en passant par l'administrateur-maire. Pour ce faire, s'il y a des comportements inciviques de cette nature, il faut y mettre fin ", a-t-il mis en garde, précisant que les coupables seront frappés par la rigueur de la loi.