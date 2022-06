Congo-Kinshasa: Réforme de l'aménagement du territoire - Des experts examinent les observations des acteurs provinciaux sur les guides méthodologiques

Après la tenue des ateliers de consultation des acteurs provinciaux sur la pré-validation des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire dans près de quinze provinces du pays par le ministère de l'Aménagement du territoire, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), grâce au financement de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (Cafi) via Fonarred, des experts de ce ministère ont mis en place une équipe restreinte pour faire le toilettage des enrichissements et observations apportées par les acteurs provinciaux.

Composée des membres du cabinet du ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, des experts de la Cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire (CAT), des cadres du Secrétariat général et de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, l'équipe a pour mission de réécrire et consolider toutes les observations et contributions des différentes parties prenantes.

La mise en place de ce groupe de travail a été l'une des résolutions issues de l'atelier de restitution des inputs des acteurs provinciaux sur les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, organisé récemment à Kinshasa par le ministère de l'Aménagement du territoire, en partenariat avec le Pnud. L'objectif étant de recueillir un consensus des missionnaires sur les enrichissements et observations présentés par les acteurs et partenaires au processus de la réforme sur le draft des guides méthodologiques.

Il était donc question pour les participants à cet atelier de présenter et passer en revue les principales observations, contributions formulées par les acteurs provinciaux lors des missions de consultation des acteurs provinciaux et de prévalidation des versions provisoires des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire ; de recueillir les réactions ainsi que les avis et considérations des autres experts sur les observations, contributions et commentaires compilés et présentés par les experts de la CAT . A la fin, les participants ont eu à valider, de manière consensuelle, les principales observations et contributions consolidées.

Au cours de cet atelier, les experts de la CAT ont présenté des enrichissements des acteurs provinciaux et autres parties prenantes sur les six guides méthodologiques, à savoir les guides méthodologiques sur le diagnostic-orientations ; des options ; des propositions ; la consultation du public ; le suivi-évaluation et sur la stratégie de communication. Les enrichissements de la CAT, de la ligue nationale des autochtones pygmées au Congo et du Pnud ont été aussi présentés.