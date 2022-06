Tunisie: MVI (medical veterenary international-GMS) - Coopération fructueuse avec les italiens

C'est un réseau de compétences au service de l'élevage, de la santé animale, de la santé publique, de la qualité des productions animales et des produits alimentaires.

Il s'agit de MVI dont Mohamed Methnani ; un membre actif ; qui après un long séjour en Italie lui a permis de tisser un noyau de relations solides avec les transalpins en partenariat avec GMS.

La participation des chercheurs italiens du département de la médecine vétérinaire de l'université de Sassari en Sardaigne y est pour un apport certain dans la science des camélidés et la protection du patrimoine zootechnique et socioculturel. C'est la pierre angulaire d'une coopération fructueuse renforcée par la visite effectuée récemment par des représentants de (MVI -GMS) pour une concertation sur le projet " Model FARM du lait tunisien " qui consiste à adopter des technologies d'alimentation animale et agroalimentaires innovantes pour le renforcement du lait est ses dérivés sur la base de bonnes pratiques italiennes.

La délégation tunisienne représentée par Mohamed Methnani du MVI et Hatem zribi directeur de GMS a pris connaissance des techniques dans la bonne gestion des élevages suivant le Model FARM de lait en Tunisie grâce à l'introduction de nouveaux systèmes d'alimentation comme celui de la( Romana FARINE KIT N° 10).

Le séjour a été ponctué par des visites d'exploration et de reconnaissance des cultures fourragères exploitées par la ROMANA FARINE.

Des sociétés pionnières dans le domaine ont été visitées dans la région de Umbra, Lazio et Toscane. Du côté de l'université de Bologne et son département de médecine vétérinaire où les représentants de (MVI-GMS ) ont proposé la possibilité de créer un poste de doctorat de recherche orienté vers les études génétiques et de développement des races bovines autochtones ,comme ce fut le cas avec l'Institut zooprophylactique de Sassari en Sardaigne qui a bénéficié à un médecin vétérinaire originaire de Tataouine .

Pour l'histoire, il faut remonter à octobre 2020 avec la première réunion au ministère de l'agriculture entre (MVI-GMS) et Mr Giuliano Ragnoni, qui a permis de prendre connaissance du projet MODEL FARMA Tunisie dans le cadre de la coopération tuniso-italienne " AICS ".

Des horizons enrichissants qui sont générés par ce partenariat et qui se schématisent par l'intégration du programme ROMANA FARINA dans l'école d'agronomie à Mogran dans le gouvernorat de Zaghouan, il y a aussi de plus amples perspectives de coopération avec les entreprises visitées, tout en bénéficiant des fonds italiens octroyés pour la Tunisie.