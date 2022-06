Soudan: Le Ministère des AE convoque l'ambassadeur d'Éthiopie

Khartoum, 27 Juin SUNA)-Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a convoqué, aujourd'hui, l'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan et lui a transmis la condamnation du Soudan au meurtre et la mutilation de sept corps de nos braves soldats, en plus d'un civil.

Il lui a également transmis que ce comportement est barbare et sauvage, et qu'il est contraire au droit international et aux religions et mœurs divines, et que le droit international exhorte au bon traitement des prisonniers de guerre et à la préservation de leur dignité.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères a également transmis à l'ambassadeur d'Éthiopie que le Soudan se réserve le droit de répondre de manière appropriée au moment et à la place qu'il décide, et que le Soudan a envoyé une plainte au Conseil de Sécurité de l'ONU, transmettant cette attaque odieuse , l'appelant à assumer ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales et à tenir l'Éthiopie responsable de ce crime odieux.