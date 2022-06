Algérie: JM - La présence de jeunes de la communauté nationale établie en France, très importante

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a souligné lundi soir que la présence, en Algérie, d'une délégation de jeunes de la communauté algérienne établie en France, en cette période précise, est "très importante et dénote son attachement à son pays d'origine".

Dans une allocution prononcée à l'occasion d'un diner organisé en l'honneur d'une délégation de jeunes de la communauté nationale établie en France, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM), à l'invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a indiqué que "la participation de la communauté nationale aux différentes festivités organisées dans le pays est "très importante". "Cela évoque pour nous, a-t-il dit, les sacrifices incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi les Algériens qui étaient à l'étranger pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de la liberté".

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a souligné que "la présence d'une délégation de jeunes de la communauté lors du lancement de la 19e édition des JM était une occasion de connaitre la véritable image de l'Algérie en côtoyant toutes les catégories de la société et en partageant leurs joies".

M. Sebgag a rappelé les divers programmes et projets tracés par la Mosquée de Paris et son secteur pour "raffermir les liens de communication et de coopération avec tous les enfants d'Algérie, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, partant du fait que l'Algérie reste le pays d'origine de cette catégorie".

Il a insisté, en outre, sur l'importance de la participation de la communauté algérienne établie à l'étranger aux festivités de célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale pour rappeler à la mémoire les sacrifices énormes de nos prédécesseurs pour la libération du pays et le recouvrement de l'indépendance nationale, appelant tout un chacun à participer à l'édification de l'Algérie nouvelle avec une mentalité et une approche nouvelles où les opportunités seront ouvertes à tous les jeunes y compris les enfants de la communauté algérienne à l'étranger.

S'exprimant lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, des membres du Gouvernement, des représentants de la société civile, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé à la nécessité d'associer la communauté algérienne à l'étranger à tous les évènements et occasions, celle-ci étant fortement attachée à la mère patrie, partageant ses joies, notamment lors d'exploits sportifs et célébrant la victoire dans la liesse, l'emblème national fièrement brandi".

Le ministre a évoqué, en outre, les démarches du secteur des Affaires religieuses pour la promotion de l'image civilisationnelle de l'islam, notamment la coexistence et la reconnaissance de la diversité culturelle", soulignant que les Algériens ont réussi à "s'intégrer et à composer avec les autres sans oublier leur civilisation, leur culture et leur référent national".

Dans ce contexte, M. Belmehdi a indiqué que son secteur a distribué une charte du musulman à l'étranger, saluant "le travail important effectué par le recteur de la Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, et une élite d'intellectuels et de penseurs pour expliquer et analyser la teneur de ce document et procéder à sa diffusion auprès des membres de la communauté, au service de l'Islam en Europe".

Le ministre a salué également les efforts consentis par la Mosquée de Paris et qui ont permis la retransmission pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante de la prière du vendredi via les chaînes de télévision nationales".

Le recteur de la Mosquée de Paris a exprimé pour sa part ses remerciements aux hautes autorités du pays qui n'ont eu de cesse d'affirmer leur attachement et leur intérêt pour la communauté nationale, rappelant les efforts et les démarches du président de la République en faveur de cette catégorie, notamment les jeunes en leur offrant l'opportunité de concrétiser leurs projets dans leur pays d'origine, et en appuyant en permanence toutes les initiatives visant à raffermir leurs liens avec l'Algérie. Et d'ajouter que le Président Tebboune a toujours évoqué la communauté nationale avec fierté.

M. Hafiz a également mis en avant l'attachement du Président de la République à offrir l'opportunité à ces jeunes de concrétiser leurs projets de développement dans leur pays, à l'instar de tous leurs compatriotes et partant, contribuer avec force à la construction de l'Algérie nouvelle.