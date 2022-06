Soudan: Le Commandant Général des Forces Armées inspecte les forces aux frontières Orientales

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a inspecté lundi les forces sur les sites Al-Usra et Wad Koli dans la région de Fishgiga mineur sur les frontières orientales, accompagné de membres du Commandement des Forces Armées, et a affirmé la détermination du Commandement des Forces Armées à soutenir les forces et à les permettre d'accomplir leur devoir sacré pour protéger la terre et l'honneur.

Il a affirmé que la détermination des hommes des Forces Armées ne faiblira pas et qu'ils sont sur le chemin de la rédemption et du martyre pour le bien de la patrie, soulignant que le sang des martyrs ne sera pas gaspillé en vain.

Il a souligné que la réponse sera une réalité tangible sur le terrain et que ce qui s'est passé ces derniers jours dans la région Al-Usra ne se répétera plus.

Il a donné des directives de ne permettre aucuns nouveaux mouvements ou empiétements sur les terres Soudanaises et les citoyens jusqu'à la ligne des frontières internationales.

Le Général Al-Burhan a également inspecté les citoyens des zones Al-Usra et Wad Koli et a écouté leurs demandes, promettant de compléter les projets d'infrastructure, d'électricité et de routes, et a apporté son soutien aux secteurs des femmes et des jeunes de la région.