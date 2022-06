Afrique: Le charbon tue

communiqué de presse

Depuis 2017, Greenpeace Afrique s'est attaquée à Eskom et Sasol, à travers diverses campagnes, pour mettre en lumière la dépendance au charbon de l'Afrique du Sud. Nous avons lancé des pétitions, défilé, fait du lobbying et même organisé des manifestations non violentes contre Eskom, Sasol, le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie (DMRE) et le ministère des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement (DFFE) pour exiger une transition vers les énergies renouvelables.

Des militants de Greenpeace bloquent l'entrée du siège d'Eskom à Megawatt Park (Johannesburg, Gauteng). Crédit photo: Greenpeace Afrique

Avec des organisations partenaires, Greenpeace Afrique a contacté les communautés touchées pour les informer, mobiliser leur soutien et mettre en évidence les effets toxiques du charbon sur les populations et l'environnement. Les communautés situées plus près des centrales électriques exploitées par Eskom et des opérations menées par Sasol, sont directement plus impactées que toutes les autres communautés partout ailleurs en Afrique du Sud.

Les rapports publiés par Greenpeace en 2018, 2019 et 2020 avaient précisément pour but de prouver que la qualité de l'air est compromise et qu'il est nécessaire de renforcer les réglementations et d'appliquer plus strictement ces normes.

Greenpeace Afrique, avec son personnel et ses sympathisants, a participé à une marche organisée par Earthlife Africa Johannesburg pour demander aux quatre grandes banques de cesser de financer les combustibles fossiles et à Eskom de respecter les normes de qualité de l'air (septembre 2019).

Nous avons compté nos nombreuses victoires en cours de route : notre pression collective sur le gouvernement via les départements concernés et responsables a produit des résultats : par exemple, le DFFE a pris Eskom à partie pour ses manquements aux normes de qualité de l'air.

Amélioration des normes mondiales de qualité de l'air

Travailler avec des partenaires (GroundWork et VEJA) à Middelburg (Mpumalanga) afin de former des militants communautaires pour contester les normes de qualité de l'air à Mpumalanga (septembre 2019). Crédit photo: Greenpeace Afrique

Grâce aux efforts de collaboration avec nos collègues internationaux dans le cadre de la campagne sur la qualité de l'air, nous avons vu l'Organisation mondiale de la santé, après 16 ans, revoir et proposer des directives plus strictes en matière de qualité de l'air. Une approche scientifique continue de guider les améliorations vers de meilleures politiques et réglementations en matière de qualité de l'air que des pays comme l'Afrique du Sud peuvent et doivent suivre pour améliorer la vie de ses populations.

Le responsable national de la qualité de l'air a enfin un sens

Marche au festival des droits de l'homme de 2019 pour mettre en avant notre campagne sur la qualité de l'air basée sur un rapport sur la qualité de l'air publié en 2019 qui a montré que Kriel est un point chaud de NO2 et de SO2 (mars 2019). Crédit photo: Greenpeace Afrique

Le 30 octobre 2021, le responsable national de la qualité de l'air (du DFFE) est parvenu à la conclusion raisonnable que "les normes minimales d'émissions ont été publiées pour la première fois en 2010 et qu'Eskom a fait un minimum d'efforts pour s'y conformer". Cette déclaration a marqué l'aboutissement définitif de tous les efforts déployés par Greenpeace Afrique pour faire pression sur le DFFE afin de faire respecter les réglementations et les lois visant à améliorer les normes de qualité de l'air en Afrique du Sud.

Si nous n'avions pas maintenu la pression sur le gouvernement, notre histoire aurait été racontée différemment. Grâce à votre soutien et à vos actes de courage, nous continuons à faire des progrès en demandant des comptes à des entreprises comme Eskom, Sasol et le gouvernement. Cela signifie que notre cause est juste et équitable pour protéger notre peuple et l'environnement.

L'air que nous respirons

Greenpeace Afrique a organisé un atelier pour mobiliser et travailler avec les militants de Secunda-Embalenhle (Mpumalanga) afin de contester la pollution atmosphérique résultant des activités de Sasol (Secunda - juillet 2019). Crédit photo: Greenpeace Afrique

Greenpeace Afrique a appris qu'il n'y a pas de chemin facile vers la victoire. Cependant, grâce à la persévérance, à une bonne planification et à l'application de diverses stratégies et outils, nous continuons de progresser.

En tant qu'organisation axée sur les solutions, nos approches s'appuient sur la recherche et les preuves scientifiques ; les partenariats et les coalitions nous aident à être plus forts ensemble ; nous avons appris à faire passer le message largement sur les médias sociaux ; nous avons défilé avec nos partenaires et nos partisans pour nous assurer que chaque voix est entendue ; par le biais d'articles et de blogs, nous nous sommes adressés aux médias pour amplifier notre cause ; nous avons lancé des pétitions pour faire rallier les gens et les partisans à une campagne ; et, nous avons utilisé le pouvoir du plaidoyer et du lobbying pour influencer un changement positif.

Soutien à Earthlife Africa Johannesburg et à ses partenaires lors d'une marche (à Johannesburg) pour demander aux banques de cesser de financer les énergies fossiles et à Eskom de respecter les normes de qualité de l'air (septembre 2019). Crédit photo: Greenpeace Afrique

Grâce à notre travail de campagne sur la qualité de l'air, nous avons tenu tête aux deux plus grands pollueurs du pays - Eskom et Sasol - en menant des campagnes audacieuses et percutantes et en montrant que l'air que nous respirons a plus de valeur que les profits d'un dirigeant.

Travail avec Earthlife Africa Johannesburg, à Lephalale (Limpopo), sur une formation NVDA en préparation d'un piquet de grève à Medupi et Matimba pour mettre en évidence l'impact néfaste de la pollution atmosphérique sur les communautés de première ligne et vulnérables (novembre 2018). Crédit photo: Greenpeace Afrique