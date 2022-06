Afrique: Benabderrahmane reçoit la délégation ministérielle participant à la 73e session du CLRT

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu lundi une délégation de ministres de Tunisie, du Nigeria et du Niger en visite en Algérie pour participer à la 73e session du Comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT), a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

M.Benabderrahmane a "reçu, lundi 27 juin 2022 au Palais du Gouvernement, une délégation ministérielle comprenant Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, Mu'azu Sambo, ministre nigérian des Travaux publics et de l'Habitat, et Gado Sabo Moctar, ministre nigérien de l'Equipement, qui effectuent une visite dans notre pays pour participer à la 73e session du Comité de liaison de la route transsaharienne", a précis le communiqué.

La rencontre a permis de "passer en revue l'état d'avancement de la réalisation de la route transsaharienne et de ses dimensions stratégiques, ainsi que les perspectives de son développement pour en faire un corridor économique suivant une vision d'intégration et de développement, avec des méthodes de gestion modernes, pour permettre une utilisation optimale de cette infrastructure, notamment en termes de développement du commerce intra-africain et accélérer le rythme d'intégration régionale et continentale".

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a permis de "valoriser les conclusions de la réunion ministérielle des Etats membres du Comité de liaison de la route transsaharienne et d'affirmer la volonté commune de les mettre en œuvre, dans le cadre d'une approche participative incluant tous les acteurs économiques, y compris le secteur privé, et ce au service du développement et de l'intégration économiques, aux plans régional et continental", conclut le communiqué.