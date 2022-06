Algérie: JM/Tennis - Fortunes diverses pour les Algériens

Oran — Les joueuses algériennes ont réussi leur entrée en lice au tournoi de tennis de la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), entamé lundi au tennis club Habib Khelil de Hai Salem, alors que les messieurs ont quitté la compétition dès les premiers tours.

Amira Benaissa a montré la voie a ses coéquipières en battant la Portugaise Maria Ines Fonte (2-1) au premier tour du tableau simple.

La native d'Oran a perdu le premier set 5-7, avant de remettre les pendules à l'heure 7-6. Au troisième set, décisif pour départager les deux joueuses, Benaissa s'est imposée 6-4, dans un match qui a duré plus de 3h et 30m.

Au second tour programmé mardi, Benaissa défiera l'espagnole Guiomar Maristany Zuleta, tête de série N2.

Pour sa part, Ines Ibbou, exemptée du 1e tour, sera opposée mardi à la Marocaine Yassmine Kabaj.

En double, la paire algérienne composée d'Ines Ibbou et Ines Bekrar a composté son ticket pour les quarts de finale (double dames), grâce à une victoire devant les Portugaises Maria Ines Fonte et Mariana Alves Campino par deux sets à zéro (6-3, 6-2). En quarts, elles affronteront le duo espagnol Jessica Bouzas Maneiro et Guiomar Maristany Zuelta.

"Amira Benaissa a réalisé un bon match en simple en remportant le premier tour en trois sets. Idem pour la paire Ibbou-Beekrar qui a composté son ticket pour les quarts de finale du tableau double. L'aventure continue pour elles et on leur souhaite une bonne continuation", déclaré à l'APS, le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), et le capitaine d'équipe de la sélection nationale "dames", Noujeim Hakimi.

Si les algériennes ont réussi leur entrée, ce n'était pas le même cas pour les messieurs qui ont quitté la compétition prématurément.

Le tennisman algérien Toufik Sahtali, était le premier à avoir quitté ce rendez-vous oranais après une défaite concédée devant l'Egyptien Maamoun Karim Mohamed (6-3, 7-6) en 2h et 41 minutes de jeu.

Idem pour son compatriote Youcef Rihane qui s'est incliné, à la surprise générale, face au Turc Kirci Koray en deux sets (6-3,6-2).

Le même sort a été réservé aux Algériens dans l'épreuve du double. Le duo Youcef Rihane-Samir Hamza Reguig a perdu devant les Slovènes Maj Premzil et Sebastian Dominko 6-3 4-6 (8-10)

"J'avoue que nos garçons ont affronté une solide équipe Slovène en double. Les nôtres ont fait le nécessaire mais ils ont perdu le second set et les points décisifs de la rencontre. Maintenant on doit tirer les conclusions pour rebondir lors de la Coupe Davis en mois d'août. En simple, je suppose que Sahtali était stressé au premier set et il a raté son entrée en match. Au second set, il a pu prendre l'avantage mais malheureusement il a eu un petit malaise qui l'a déstabilisé", a précisé Noujeim Hakimi.

Et d'enchaîner: "Youcef (Rihane, NDLR) a fait une bonne prestation. Malheureusement, il était confonté à un joueur très solide. Il a essayé de faire la course en tête mais il s'est fait +breaker+ après avoir perdu quelques balles. Au second set, ça s'est équilibré au début mais Youcef a raté deux balles de jeu, et pratiquement, c'est le même scénario du premier set".

Soixante-neuf (69) joueurs dont trente (30 dames) issus de dix-huit (18) pays ont été inscrits à ce rendez-vous de la "Mare Nostrum".

Programme de la deuxième journée (Mardi 28 juin):

10h00: 1/8e de finale (simple messieurs et dames)

Pas avant 11h30: 1/8e de finale (simple messieurs et dames)

16h00: 1/8e de finale (simple messieurs et dames)

Pas avant 18h00: 1/4 de finale (double messieurs et dames).