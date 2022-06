Mali: Bourse - La BRVM entame la semaine du 27 juin dans le vert.

Après deux journées consécutive de baisses, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a entamé la semaine du 27 juin 2020 dans le vert.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 27 juin 2022, l'indice BRVM Composite s'est rehaussé légèrement de 0,09% à208,02 points contre 207,83 points. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a enregistré une hausse de 0,34% à 160,45 points contre 159,91 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est aussi en hausse, passant de 1,581 milliard de FCFA la veille à 2,924 milliards de FCFA ce lundi 27 juin 2022.

En ce qui la concerne, la capitalisation boursière du marché des actions est en hausse de 5, 717 milliards à 6261,990 milliards de FCFA contre 6256,273milliards de FCFA le 24 juin 2022.

Celle du marché obligataire est, en revanche en baisse de 17,318 milliards de FCFA à 7751,014 milliards de FCFA contre 7768,332 milliards de FCFA le 24 juin 2022.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 570 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,80% à 2 200 FCFA), BOA Mali (plus 6,46% à 1 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 2 400 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (plus 1,80% à 1 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 5,81% à 810 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 4,05% à 710 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 7 000 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 6 000 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 1,92% à 5 100 FCFA).