Afrique: Forum mondial de l'économie circulaire - L'édition 2022 prévue du 6 au 8 décembre prochain à Kigali

Le Forum mondial de l'économie circulaire 2022 se tiendra du 6 au 8 décembre, pour la première fois, en terre africaine à Kigali, au Rwanda. Selon un communiqué de presse, il réunira des participants du monde entier venus s'imprégner des enseignements du continent et de l'ensemble des pays du Sud, en vue de construire une économie mondiale plus résiliente et plus verte.

"Le Forum mondial de l'économie circulaire 2022 (FMEC2022) présentera quelques-unes des meilleures solutions d'économie circulaire au monde. Il offrira l'occasion aux entreprises d'Afrique et d'ailleurs de saisir de nouvelles opportunités et acquérir un

avantage concurrentiel dans la transition vers des économies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique. Des dirigeants d'entreprise, des décideurs et des experts du monde entier sont attendus ", lit-on dans le document. Le premier forum s'est tenu en 2017.

Placé sous le thème " De l'Afrique vers le monde ", l'événement se déroulera dans un format hybride et les travaux retransmis en direct sur des écrans géants situés dans plusieurs villes africaines, afin de susciter un large intérêt pour le forum. Ce format permettra aux participants de prendre part, à distance, aux discussions sur les modèles et exemples locaux d'économie circulaire.

" Doté de la population la plus jeune du monde, le continent africain peut jouer un rôle crucial dans la transition mondiale vers la

circularité. Le Rwanda est fier d'accueillir le Forum mondial de l'économie circulaire 2022, démontrant ainsi le leadership et l'engagement de l'Afrique sur ce plan ", a déclaré la ministre de l'Environnement du Rwanda, Jeanne d'Arc Mujawamariya.

Le Rwanda est un membre fondateur de l'Alliance africaine pour l'économie circulaire et en assure la coprésidence. Le gouvernement

rwandais, l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (Acea), le Réseau africain pour l'économie circulaire (Acen) et le fonds d'innovation finlandais Sitra, organiseront conjointement l'événement avec des partenaires internationaux.

" L'Afrique, continent en pleine croissance, joue un rôle clé dans la promotion de la circularité. Le FMEC2022 est une plateforme idéale pour présenter des solutions circulaires de pointe afin de soutenir les objectifs climatiques de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies. La Banque africaine de développement, en collaboration avec ses partenaires, le gouvernement finlandais et le Fonds nordique de développement, a récemment lancé la Facilité africaine pour l'économie circulaire afin de soutenir cette transformation dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Afrique ", a déclaré Dr Kevin Kariuki, vice-président chargé de l'électricité, de l'énergie, du changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement.