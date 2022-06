Cote d'Ivoire: AIRF - Aka Aouélé a pris part aux activités de la 20e Assemblée générale à Lyon

La 20ème assemblée générale de l'Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) s'est tenue à Lyon en France à l'hémicycle Georges Pompidou en présence d'une forte délégation ivoirienne. La délégation était conduite par le docteur Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC). Plus de 23 pays francophones ont effectué le déplacement de Lyon. A l'issue des travaux, le bilan moral et financier du bureau de Laurent Wauquiez, président de l'AIRF et président de la région Auvergne Rhône-Alpes, a été jugé largement positif. C'est par acclamation pour certains et à main levée pour d'autres que le bureau du président Laurent Wauquiez a été reconduit pour un autre mandat de 3 ans.

Avant l'assemblée générale, deux panels ont débattu des thèmes relatifs à l'économie francophone sur l'accès aux énergies et à la régionalisation consacrée aux politiques en faveur des jeunes dans les pays francophones. L'énergie étant un facteur incontournable au développement économique et au progrès social, les présidents des régions qui ont effectué le déplacement après les échanges d'expérience ont promis, dans la mesure du possible, se tourner vers les énergies renouvelables ou énergies dites vertes. Selon eux, ils tiendront compte des exigences et standards environnementaux.

Parlant des initiatives et politiques publiques en faveur de la jeunesse, les collectivités dans leur ensemble et surtout celles de la Côte d'Ivoire, avec à leur tête le docteur Eugène Aka Aouélé, président de l'ARDCI, entendent offrir de réelles opportunités de formation de travail et d'épanouissement aux jeunes Ivoiriens dans chaque localité comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire.

Les collectivités francophones, à travers cette rencontre, veulent bien montrer leur détermination à proposer des solutions pérennes pour le bonheur de la jeunesse francophone. Après Lyon, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) et par ailleurs président de l'ARDCI, Eugène Aka Aouélé se rendra à Athènes en Grèce dans le cadre des activités du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il échangera avec les Grecs sur les expériences dans le domaine du CESEC. Lacina Ouattara