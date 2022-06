Algérie: Alger abritera la prochaine conférence conjointe de AICESIS-OIT

Alger — La prochaine conférence conjointe de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS)-organisation internationale du travail (OIT) sera organisée en Algérie, a annoncé mardi, le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), dans un communiqué.

"L'Assemblée générale de l'AICESIS a adopté, mardi à Athènes, la décision de tenir la prochaine conférence conjointe, organisée en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT), à Alger", est-il indiqué dans le communiqué.

A ce titre, le président du CNESE, Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi qui avait pris part aux travaux de cette réunion s'est dit "honoré" du choix porté sur l'Algérie pour abriter cette conférence et a exprimé la disposition du CNESE à œuvrer au bon déroulement et à la réussite de cette manifestation.

Par ailleurs, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'AICESIS, le président du CNESE, également président de l'Union des Conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires, a rencontré, outre le Secrétaire général de l'AICESIS, ses homologues de plusieurs pays, membres de l'Association dont notamment les présidents des Conseils économiques et sociaux de la Fédération de Russie, du Portugal, de Monaco, du Niger, de la Côte d'ivoire, du Benin et de la Mauritanie.

Au cours de ces rencontres, le Pr Bouchenak Khelladi a évoqué les perspectives de développement de la coopération bilatérale, selon le communiqué.

L'AICESIS, fondée en juillet 1999, regroupe aujourd'hui plus de 70 membres issus de quatre continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe).

Elle vise à promouvoir le dialogue et les échanges d'expérience et de bonnes pratiques entre ses membres et à encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde.