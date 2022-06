Algérie: Santé - Une "grande importance" accordée à l'application des protocoles thérapeutiques en oncologie

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, mardi, que son secteur accordait "une grande importance" à l'application des protocoles thérapeutiques conventionnels en oncologie au niveau national, assurant que la responsabilité directe de cette application incombe aux chefs de services de santé, aux pharmaciens hospitaliers et aux responsables des établissements hospitaliers.

"Des protocoles pour les cancers les plus répandus en Algérie ont été élaborés, tels que les cancers du sein, des poumons, colorectal, de l'estomac et de la prostate", a fait savoir M. Benbouzid lors d'une rencontre sur "l'approbation des protocoles thérapeutiques conventionnels en oncologie", soulignant que "les autres protocoles thérapeutiques seront finalisés dans les plus brefs délais, outre leur actualisation chaque année".

Le ministre a affirmé, à ce propos, que son secteur s'emploiera, à travers la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), à "fournir tous les médicaments nécessaires aux patients, notamment les médicaments novateurs", faisant état du lancement "d'un appel d'offres national et international pour l'acquisition de médicaments afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients".

Par ailleurs, des experts de différentes spécialités ont donné leur accord pour "autoriser la thérapie transactionnelle, avec la publication d'une note par la Direction générale de la Pharmacie et des Equipements de Santé dans ce domaine, outre l'approbation du cahier de charges des soins à domicile pour les patients atteints de cancer afin de limiter leurs déplacements et leur apporter confort et bien-être".

Après avoir mis en avant le travail accompli par la commission nationale de lutte contre le cancer, installée l'an dernier, le ministre a révélé qu'il sera procédé, dans le cadre du fonds national de lutte contre le cancer au titre de l'année 2022, à l'équipement de deux services d'hématologie à Batna et Blida pour la transplantation de la moelle osseuse, en sus des deux services disponibles à Alger et Oran.

Il a affirmé, en outre, qu'il sera procédé à l'entretien des équipements des accélérateurs linéaires au niveau national et à l'acquisition d'équipements et réactifs pour les services qui prennent en charge les malades atteints de cancer, outre le renforcement du dépistage précoce des cancers.

Pour rappel, M. Benbouzid a procédé, lors de cette réunion, à la signature de l'arrêté portant protocoles thérapeutiques conventionnels en oncologie, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "avait donné son accord pour le lancement du deuxième plan national de lutte contre le cancer 2022-2026 dans les prochaines semaines afin d'assurer une meilleure prise en charge des malades".