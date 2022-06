Algérie: Formation professionnelle - Jumelage pédagogique entre les établissements du secteur dès septembre prochain

Boumerdes — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a annoncé mardi à Boumerdes le lancement, dès septembre prochain, du jumelage pédagogique entre les établissements du secteur à travers le territoire national.

Dans une déclaration en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Boumerdes, le ministre a précisé que le jumelage pédagogique permettra aux stagiaires et aux cadres des différentes wilayas du sud de bénéficier de la formation et de l'enseignement professionnels dans diverses spécialités dans les établissements du secteur à travers le pays.

Cette initiative, qui vise à créer une dynamique de développement dans le secteur dans toutes les wilayas du pays, a pour vocation de favoriser les interactions entre les stagiaires des différentes régions, a-t-il ajouté.

Le ministre a, par ailleurs, invité les cadres des établissements du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels à mettre en place une carte pédagogique adaptée aux spécificités de chaque région et aux besoins des jeunes en quête de formation.

Il a, à cet égard, insisté sur l'importance de multiplier les offres de formation dans divers domaines, notamment les formations qualifiantes, conformément à la nouvelle orientation de l'Etat au service de la promotion de l'économie nationale.

Le ministre a également appelé tous les cadres du secteur à travers les wilayas à s'intéresser davantage au mode d'apprentissage car étant l'un des modes qui permettent aux diplômés d'intégrer le marché de l'emploi, et un jalon essentiel du décollage économique, a-t-il dit.

A ce titre, il a estimé que la réussite de ce mode nécessitait la mise en place d'une stratégie d'information efficace visant à attirer les jeunes à travers la collaboration avec les médias, l'organisation des portes ouvertes et la présentation des offres différentes de formation, ainsi que la coordination avec la société civile en matière de sensibilisation et de mobilisation des moyens pédagogiques adéquats et des équipements en adéquation avec les développements survenus dans diverses spécialités de formation.

Le ministre a visité, d'abord, l'Institut de l'enseignement professionnel "Bensidhem Mohand Ouamar" dans la ville de Boumerdes, dont la capacité d'accueil atteint 1.000 places pédagogiques, où il s'est enquis de ses différents ateliers et pavillons, avant de suivre un exposé détaillé sur l'état du secteur dans la wilaya. Il a ensuite visité l'exposition des métiers et de l'artisanat, organisée au niveau de cette structure de formation.

Après s'être enquis de l'Institut national spécialisé en l'hôtellerie et le tourisme dans la région d'El Karma (dans la même ville) où il a présidé la cérémonie de signature de plusieurs conventions de partenariat entre son secteur et autres secteurs et organismes différents, M. Merabi s'est rendu dans la commune voisine de Zemmouri où il a pris connaissance de la situation des apprentis au niveau de la SARL "CORENAV", spécialisée en la construction et la réparation navales.

Dans la commune de Khemis El Khechna (Boumerdes Ouest), le ministre s'est enquis de la situation des stagiaires et des apprentis à l'entreprise privée "Gazelle", spécialisée en la construction métallique.