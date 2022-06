Afrique: La Directrice régionale adjointe de l'UNFPA pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participe à la 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels en Sierra Leone

communiqué de presse

Freetown, Sierra Leone /Dakar, Sénégal - 27 juin 2022 : La Directrice régionale adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Fabrizia Falcione, est arrivée le lundi 27 juin 2022 à Freetown, en Sierra Leone, dans le cadre d'une visite d'une semaine dans le pays.

Au cours de sa visite, Mme Falcione participe à la 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels (ACSHR). La conférence biennale convoquée par la Fédération africaine pour la santé et les droits sexuels et organisée par Purposeful Sierra Leone se déroule du 27 juin au 1er juillet 2022 en partenariat avec le gouvernement de la Sierra Leone. Son Excellence Mme Fatima Maada Bio, Première Dame de la République de Sierra Leone est la marraine honoraire de la Conférence.

"J'ai hâte d'être en Sierra Leone et de m'engager avec les organisations de la société civile africaine et d'autres parties prenantes clés sur des questions thématiques critiques sur la violence sexiste et la santé et les droits reproductifs, mais aussi de rencontrer des partenaires gouvernementaux, les partenaires non gouvernementaux et avec les bénéficiaires des programmes de l'UNFPA en Sierra Leone ", note Mme Fabrizia Falcione.

Tenue sous le thème "Accélérer l'élimination de la violence sexuelle et sexiste en Afrique", la conférence réunit la société civile, les gouvernements, les agences des Nations Unies, les militants des droits de l'homme et les partenaires au développement pour un dialogue sur une approche commune pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique.

Conformément à son programme de transformation visant à accélérer les progrès vers l'élimination de la violence sexiste, l'UNFPA a apporté son soutien à la tenue de la conférence, notamment en soutenant une pré-conférence des jeunes les 27 et 28 juin 2022 qui fournira une plate-forme pour catalyser les voix des jeunes des gens de tout le continent.

Au cours de la visite d'une semaine, qui se terminera le 4 juillet 2022, la directrice régionale adjointe aura l'occasion de se familiariser avec les programmes de l'UNFPA en Sierra Leone et rencontrera des responsables gouvernementaux, des partenaires de développement et des bénéficiaires du programme.