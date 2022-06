Cote d'Ivoire: Coopération République de Corée-Côte d'Ivoire - Plus de 34 milliards d'aide au développement à la Côte d'Ivoire

La visite de prospection du Chef de l'Etat (du 6 au 9 octobre 2014) en République de Corée continue de porter ses fruits.

L'aide au développement de la Corée à la Côte d'Ivoire par le biais de la Koica est estimée à environ 34 milliards de F Cfa (58 millions de dollars américains). Cette aide, qui concerne des projets bilatéraux et multilatéraux, s'accroît en faveur de la Côte d'Ivoire.

L'objectif visé est de contribuer à la réalisation des priorités du Plan national de développement (Pnd-2021-2025) ivoirien, telles que l'accélération de la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation, le développement des ressources humaines et la création d'emplois. Le projet vise également la promotion du secteur privé et des investissements ; l'intégration sociale ; la lutte contre le changement climatique et la bonne gouvernance, etc.

En réalité, la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire n'est pas uniquement basée sur le taekwondo.

L'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a construit à coup de 6, 5 milliards de F Cfa le Centre sportif, culturel et Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Un édifice inauguré, le 28 octobre 2021, en présence du Chef de l'État ivoirien. Un centre multidimensionnel et multifonctionnel, avec un gymnase de 1400 places, une salle multimédia équipée de 40 ordinateurs, etc. Mais il n'y a pas que cela que l'on retient des nombreuses actions de la République de Corée en Côte d'Ivoire.

Priorités, éducation, santé, développement... La Koica, agence principale d'aide au développement de la Corée, mène depuis 2014 des projets de développement en Côte d'Ivoire, dont plusieurs ont été réalisés dans le but d'apporter directement des soutiens à la population, surtout aux couches défavorisées.

Le succès de la Corée étant adossé à l'éducation, on comprend dès lors que ce pays en a fait un des piliers de la coopération avec la Côte d'Ivoire.

En effet, la Corée a injecté environ 4 milliards de F Cfa (6,6 millions de dollars) dans le projet d'amélioration des capacités des enseignants du domaine de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp, Eftp). Elle s'est surtout montrée active dans le projet de l'enseignement secondaire inclusif basé sur le genre dans la région du Nord de la Côte d'Ivoire financé à 9,5 millions de dollars, soit près de 6 milliards de F Cfa.

Grâce à des études préliminaires, la République de Corée, qui poursuit un projet d'approvisionnement en eau potable dans le quartier d'Abobo, a investi environ 6 milliards de F CFa (9,07 millions de dollars), dans le projet d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Koumassi.

Dans le domaine de la santé, la Koica a mis en œuvre un projet de lutte contre les fistules obstétricales pour les femmes à près de 10 milliards de F Cfa (16 millions de dollars).

Au-delà de la Koica, la Corée a des agents de développement sur le terrain, en Côte d'Ivoire. Notamment dans le développement des jeunes et des communautés locales dans l'Indenié-Djuablin (Abengourou), le Bélier et dans le N'Zi (Yamoussoukro et Dimbokro), à travers diverses Organisations non-gouvernementales (Save the Children, Plna, etc.)

Sans oublier la Fondation Saemaul qui met en place des projets pour accroître les revenus ruraux et la productivité agricole dans la région de Bouaké.

Coché parmi les pays les moins développés dans les années 1960, la République de Corée est passé comme par enchantement 10e puissance économique du monde. C'est le seul pays qui est passé en un temps record, d'un pays bénéficiaire à un pays donateur et qui partage activement ses expertises et expériences de croissance économique avec l'Afrique, et singulièrement la Côte d'Ivoire.