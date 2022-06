Togo: Une fiscalité plus adaptée

Accroitre de manière significative le niveau des recettes fiscales dans un environnement juridique plus assaini, plus attractif pour le secteur privé et de plus en plus inclusif dans la gouvernance fiscale, ce sont les objectifs affichés par l'UPF.

Accroitre de manière significative le niveau des recettes fiscales dans un environnement juridique plus assaini, plus attractif pour le secteur privé et de plus en plus inclusif dans la gouvernance fiscale, ce sont les objectifs affichés par l'Unité de politique fiscale (UPF) dirigée par Koffi Delalom Ahiakpor.

A l'horizon 2026, la pression fiscale devrait se situer autour de 20%, contre 13% actuellement.

Pour parvenir à ces résultats, l'UPF va travailler sur plusieurs axes. Les techniques fiscales, le redéfinition des différents impôts et taxes et une meilleure gestion de l'administration chargée de ces dossiers.

Ce programme à 3,2 milliards de Fcfa sera financé pour moitié par les partenaires techniques et financiers (UE, Banque mondiale ... ).

L'UPF a pour mission d'œuvrer à la mobilisation optimale des ressources domestiques pour assurer le financement des infrastructures ainsi que le soutien des actions au bénéfice des populations. Une nécessité face à la baisse constante des financements extérieurs.