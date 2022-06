Algérie: Constantine/Protection civile - Manœuvre de simulation d'une noyade

Constantine — Un exercice de simulation d'évacuation et de sauvetage d'une personne noyée dans un lac d'eau a été organisé mardi par les services de la direction de la Protection civile (DPC) dans la commune d'Ain Smara (Sud-Ouest de Constantine).

L'exercice simule la noyade d'un individu dans un lac d'eau, dont l'alerte a été donnée par l'un des citoyens, ce qui donne lieu à l'intervention d'une équipe de plongeurs de la Protection civile équipée de tous les moyens nécessaires, a indiqué à l'APS, en marge de cette manœuvre le sous lieutenant, Fateh Chebira chargé de communication à la direction locale de la Protection civile.

L'opération s'inscrit dans le cadre du programme arrêté par la direction générale de la Protection civile (DGPC) et la concrétisation du plan d'intervention des agents de la Protection civile, ayant pour but de lutter et prévenir des risques signalés durant cette saison estivale, a expliqué le sous lieutenant Chebira.

Il s'agit notamment de l'application des instructions et directives de la DGPC relatives aux opérations de sauvetage et secourisme en cas de noyade et d'extinction de différents incendies, a-t-il précisé.

L'exercice de simulation a été marqué par la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires à savoir dix (10) éléments de la Protection civile tous grades confondus, dont quatre (4) plongeurs, quatre (4) agents et deux (2) officiers en sus d'un véhicule pour le transport des plongeurs et une ambulance.

La manœuvre, a-t-on ajouté, a pour but de tester le degré de préparation des éléments de la Protection civile ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles.

Il est à signaler que cette manœuvre de simulation a duré environ 50 minutes.