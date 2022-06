Afrique: Vols de bureaux de changes - 2 égyptiens expulsés des Seychelles

Deux ressortissants étrangers qui ont été arrêtés aux Seychelles le mois dernier en lien avec des vols qui ont eu lieu dans deux bureaux de change ont été expulsés, a déclaré mardi un haut responsable du gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur, Errol Fonseka, a fait cette déclaration en répondant à une question privée du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale du parti United Seychelles (US), Sébastien Pillay.

M. Fonseka a déclaré que les deux personnes, une femme de 36 ans originaire de Jordanie et un homme de 29 ans originaire d'Egypte, ont été expulsées des Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, le mercredi 15 juin, sur un vol de la compagnie aérienne Emirates.

Le premier incident, au cours duquel 11 000 SCR (816 $) et 5 830 euros ont été volés dans un bureau de change, a été signalé le mardi 24 mai vers 15 h 50 au commissariat de Beau Vallon.

Le deuxième incident, où 1 200 euros ont été volés dans un bureau de change appartenant à la même société vers 17 heures, a eu lieu le même jour et a été signalé au commissariat d'Anse Royale.

Les deux suspects ont été interpellés le même jour à 22h48 dans un appartement du quartier de Rivière des Anglais.

M. Fonseka a déclaré que la décision d'expulser les deux suspects avait été prise par le bureau du procureur général et le commissaire de police et que tout l'argent volé avait été restitué à la victime.

"Je tiens à informer l'Assemblée que la décision prise par le bureau de l'AG dans son rôle de procureur général et la police est une décision dans laquelle le gouvernement n'interfère pas et n'interférera pas et cela conformément à l'article 76.4 de notre Constitution", il expliqua.

Gervais Henrie, vice-président et député à l'Assemblée nationale du district central de Mont Buxton du parti au pouvoir Linyon Demokratik Seselwa (LDS) s'est interrogé sur les conditions posées à l'expulsion et sur quels motifs la décision a-t-elle été prise.

"Les deux ressortissants étrangers ne seront plus autorisés dans notre pays et de plus nous avons alerté d'autres autorités internationales afin qu'il y ait une trace sur eux. C'est un moyen de dissuasion élevé que nous avons mis en place pour que ce genre d'incidents ne se reproduise plus. Les autres points qui auraient pu être pris en compte concernaient les chefs d'accusation pour lesquels les deux personnes seraient poursuivies, le coût de l'emprisonnement et de quand l'argent serait restitué à la victime ", a déclaré M. Fonseka.

Il a ajouté que l'opération s'est déroulée très rapidement et n'a laissé aucun temps aux suspects pour réagir.

"Cela a été fait pour envoyer un message selon lequel lorsque des étrangers viennent aux Seychelles s'ils commettent de tels actes, alors que nous les accueillons en tant que visiteurs et qu'ils franchissent la ligne, nous nous en occuperons très rapidement", a ajouté le ministre.

Johan Loze, membre proportionnel du parti US, a demandé si un effort avait été fait pour échanger l'Égyptien contre les Seychellois purgeant des peines de prison à vie en Égypte.

"Les deux cas sont distincts et la gravité est différente et il n'est pas dans mon domaine pour commenter dessus", a déclaré M.Fonseka.

Les trois Seychellois - Ronny Norman Jean, Yvon John Vinda et Dean Dominic Loze - ont été condamnés à mort par exécution le 7 avril 2013 après avoir été reconnus coupables de trafic de drogue. En 2015, leurs peines ont été commuées en réclusion à perpétuité.