Sénégal: BRVM - Baisse de 9,095 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 28 juin

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a enregistré une baisse de 9,095 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation du 28 juin 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6152,895 milliards de FCFA contre 6261,990 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est, en revanche en hausse de 18,2 milliards de FCFA à 7769,214 milliards de FCFA contre 7751,014 milliards de FCFA le lundi 27 juin 2022.

La valeur totale des transactions connait, de son côté, une baisse, passant de 2,924 milliards de FCFA la veille à 665,371 millions de FCFA à la fin de la journée du 28 juin 2022.

Au niveau des indices, c'est le retour à la zone rouge. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite s'est replié de 0,14% à 207,72 points contre 208,02 points. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a cédé 0,22% à 160,09 points contre 160,45 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2 380 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 3 545 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 1 685 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 1 160 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 8,99% à 4 300 FCFA), Total Sénégal (moins 7,07% à 2 365 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 5 000 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,35% à 830 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 5 900 FCFA).