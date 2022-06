Ile Maurice: Lizié dan la main - Des petits doigts agiles, même sur un ordinateur

C'est un outil que les enfants de l'ONG Lizié dan la main - Union des Aveugles de l'île Maurice affectionnent. L'ordinateur est un moyen d'évasion mais aussi d'apprentissage pour eux.

Mercredi dernier, la direction de Lenovo a fait un don d'ordinateurs portables ultramodernes, spécialement conçus pour aider les malvoyants, pour le grand plaisir des petits.

Alors que le son d'une guitare se fait entendre, les petits de l'organisation non gouvernementale (ONG) Lizié dan la main - Union des Aveugles de l'île Maurice trépignent d'impatience. Ils savent qu'aujourd'hui sera un jour spécial, et qu'une fête sera même organisée. Ils s'y sont préparés depuis plusieurs jours avec des chansons et des poèmes qu'ils feront découvrir au fil de la journée. Assise sagement dans une classe, Alia attend le feu vert pour aller retrouver les professeurs au rez-de-chaussée. Elle dit vouer une passion pour les ordinateurs.

"Les classes d'ICT sont mes préférées", avoue la petite de 11 ans. Pour elle, c'est beaucoup plus intéressant qu'une classe de mathématiques ou de langues. "J'apprends des nouveautés, des choses que je ne savais pas." C'est à huit ans qu'elle découvre l'univers des ordinateurs. "Je n'avais jamais utilisé un clavier avant. Aujourd'hui, je peux rédiger un texte sans que personne ne vienne m'aider."

Tout le mérite revient à Joyce Soureth, qui enseigne cette matière aux enfants du centre depuis 15 ans. Son secret : "Une bonne dose de patience et d'amour à leur donner", ajoute l'enseignante en riant. Pour elle, il faut avant tout leur donner l'envie de l'écouter et de la suivre dans cette classe. "Ce n'est que de cette manière qu'ils vont vous écouter." Grâce à sa persévérance, elle a permis aux enfants de s'adapter. "Il faut souvent se répéter.

Et une fois qu'ils sont habitués avec le clavier, cela devient plus facile." Les ordinateurs utilisés possèdent des claviers tout à fait normaux. "Ils se repèrent grâce aux touches F et J qui possèdent des traits. Et l'on utilise le JAWS." C'est le logiciel de lecture d'écran le plus utilisé sous Windows. Il offre un accès vocal complet à l'ordinateur pour les personnes malvoyantes et aveugles. Un afficheur braille peut être connecté pour une lecture braille.

Joyce Soureth sait qu'à travers ces cours, les enfants pourront, en grandissant, devenir indépendants, et que cela leur ouvrira les portes des collèges pour les études secondaires. "Cela fait plaisir à voir leurs sourires pendant les classes. Ils ne veulent les rater pour rien au monde." Pour leur permettre de continuer à apprécier ces cours, Lenovo, un des plus importants fabricants d'ordinateurs et d'appareils intelligents - a voulu soutenir les besoins des élèves malvoyants du centre en leur offrant des ordinateurs portables adaptés. Ce partenariat s'inscrit dans la vision de Lenovo Smarter Technology for All (une technologie plus intelligente pour tous), et se traduit par sa stratégie visant à fournir des solutions éducatives innovantes dans la région de la SADC.

Lors de son discours, Yugen Naidoo, Channel Manager, Lenovo Southern Africa, a déclaré : "Nous nous efforçons de continuer à fournir des solutions technologiques plus intelligentes aux communautés où nous opérons. C'est un honneur pour nous de travailler avec Lizié dan la main, une ONG qui s'est toujours surpassée pour aider les personnes atteintes de déficience visuelle, à Maurice comme dans la région. Ce partenariat permettra de garantir un des droits de l'homme les plus fondamentaux, à savoir l'accès à l'éducation, d'une manière beaucoup plus sophistiquée qu'auparavant."

Pour sa part, Reynolds Permal, président de Lizié dan la main, soutient ce partenariat. Il les aidera à atteindre d'autres objectifs éducatifs. "C'est un immense plaisir et un honneur pour nous d'accueillir des représentants de Lenovo, qui ont clairement compris la complexité de notre situation. La technologie a évolué et nous sommes heureux d'en bénéficier grâce à des ordinateurs portables conçus et équipés pour aider nos élèves." Cette distribution d'ordinateurs portables s'est faite dans une bonne ambiance, où les petits ont su assurer le spectacle.