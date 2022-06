Maroc: Marrakech - Batterie de mesures pour assurer l'approvisionnement de la ville en eau potable et sa rationalisation

Marrakech — Le Comité Technique, bras opérationnel du Comité de Vigilance instauré par le wali de la Région Marrakech-Safi, depuis le mois de novembre 2021, a annoncé l'adoption de plusieurs mesures de nature à assurer l'approvisionnement de la ville en eau potable et à garantir sa rationalisation dans un contexte marqué par une baisse considérable des retenues des barrages dans la région Marrakech-Safi qui enregistre un déficit des apports de l'ordre de 40%.

Lors d'une conférence animée le 22 juin courant, conjointement par la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Marrakech (RADEEMA), l'Agence du Bassin hydraulique de Tensift (ABHT), et l'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE), Branche Eau, afin de présenter l'état d'avancement des actions découlant de l'Arrêté Gubernatorial N° 238 (du 26 Janvier 2022), le comité technique a indiqué que pour faire face à la situation de stress hydrique, le Comité de Vigilance, qui se réunit à fréquence régulière sous la présidence du wali pour décider des actions à mener par l'ensemble de ses membres en fonction de l'évolution de la situation hydrique, a défini un ensemble d'actions, objet de l'Arrêté Gubernatorial N° 238, lit-on dans un communiqué.

Et la même source de poursuivre qu'un plan de communication a en parallèle été établi pour accompagner la mise en œuvre des actions issues de cet Arrêté.

C'est dans ce contexte, ajoute la même source, que la RADEEMA, l'ABHT et l'ONEE Branche Eau œuvrent ensemble pour gérer au mieux cette période critique afin d'assurer la continuité d'alimentation en eau potable de la Cité ocre, à travers la réalisation d'investissements colossaux pour sécuriser l'alimentation de ladite ville à partir du barrage Al Massira à la fois par l'ONEE et la RADEEMA et la généralisation progressive de l'utilisation des ressources non conventionnelles (eau usée traitée) issue de la STEP pour l'irrigation des espaces verts de Marrakech.

Après les golfs et la palmeraie, ce sont aujourd'hui 26 espaces verts et jardins de Marrakech d'une superficie totale de 228 ha, qui font l'objet d'un projet d'irrigation à partir des eaux usées de la STEP, précise-t-on de même source.

D'un montant de 64,7 millions de DH (MDH), ce projet cofinancé par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), le Plan National de l'Assainissement Mutualisé (PNAM) et la Commune de Marrakech, est en cours de réalisation pour une mise en service début 2023.

Une borne a également été conçue par la RADEEMA pour encourager l'utilisation des eaux usées traitées à la demande, dont la première cible identifiée sont les entreprises de nettoiement, de travaux, etc, lit-on dans le communiqué.

Des actions de rationalisation de la demande en eau, un programme ambitieux de détection des fuites, des messages de sensibilisation à la préservation de la ressource, sont autant d'actions menées par la RADEEMA pour rationaliser la distribution de cette denrée vitale, de même que des audits de l'efficacité hydrique des gros consommateurs d'eau potable (administrations, écoles, hôpitaux, hôtels, mosquées... ) sont pilotés par l'ABHT et conduits par des bureaux d'études experts en la matière, grâce au financement de la Région de Marrakech Safi.

L'objectif recherché à travers cette action édictée par l'arrêté Gubernatorial est de mettre à disposition de ces établissements (une centaine) un diagnostic précis accompagné d'un plan d'action opérationnel visant la sobriété eau, tient à expliquer la même source, faisant savoir que ces actions seront par la suite généralisées à l'ensemble des établissements concernés.

Lors de cette Conférence, le Comité a alerté sur l'évolution inquiétante de la situation hydrique et surtout lancé un appel pour une mobilisation collective (élus, citoyens, société civile, médias, ... ) pour la rationalisation de l'utilisation de l'eau potable au niveau de Marrakech.

La RADEEMA, l'ABHT et l'ONEE Branche Eau insistent par ailleurs, sur la nécessité de pérennisation des actions précitées et de la mobilisation collective pour sécuriser l'alimentation en eau potable de la ville de Marrakech, conclut la même source.