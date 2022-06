Cote d'Ivoire: Bouaké - Les boviculteurs rendent hommage au président Alassane Ouattara

Réunis à la place Alassane Ouattara (ex-Sakabo, marché aux bétails) à Bouaké, le jeudi 23 juin 2022, plus de 3.500 acteurs de la filière bétail-viande venus de toutes les régions du pays et de l'hinterland ont témoigné leur reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour toutes les actions menées en leur faveur. Une initiative de la Fédération nationale des boviculteurs de Côte d'Ivoire à travers une journée d'hommage.

Parrain de la cérémonie, le ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Tiemoko Touré a salué l'initiative de rendre hommage au Président de la République, l'ami et le défenseur a-t-il dit, de la cause des éleveurs, bouchers et charcutiers afin de leur assurer un revenu décent. "Merci pour votre témoignage et votre attachement indéfectible et inébranlable au Président Alassane Ouattara qui œuvre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirien. A vous chers acteurs de la filière bétail-viande, je vous exhorte à un idéal commun. Celui de la bonne marche de votre filière et la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il vous appartient de continuer à fédérer vos actions afin de toujours bénéficier des programmes faits pour vous. Beaucoup de réformes sont en cours. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un processus d'identification des animaux incluant un brassage électronique couplée à la lutte ardue pour limiter le vol de bétail", a dit le ministre Sidi Touré. Qui a exhorté ses hôtes à continuer d'œuvrer pour la paix, l'unité, la fraternité et à créer une union sacrée autour du Président Alassane Ouattara.

Une nette amélioration au niveau de la filière

Cette célébration, selon Issiaka Sawadogo, président de la Fédération nationale des boviculteurs de Côte d'Ivoire, est une manière pour les 200.000 membres de ladite fédération de magnifier le Chef de l'État ivoirien pour ses actions de développement et sa proximité avec les éleveurs. "Grâce au Président Alassane Ouattara, notre filière connaît depuis quelques années, une nette amélioration. Certes beaucoup a été fait mais beaucoup reste encore à faire. Avec le Président Alassane Ouattara, nous avons confiance", a-t-il dit. Avant d'annoncer un don de quarante bœufs pour le Chef de l'État. Au cours de cette cérémonie, deux motions de soutien ont été lues à l'endroit du Président de la République pour sa gouvernance et du ministre Sidi Touré pour son maintien au gouvernement et sa nomination à la tête des Ressources Animales et Halieutiques.