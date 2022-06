Soudan: Khartoum impose une interdiction de voyager aux délégations officielles et aux individus

Khartoum — Le Conseil du Gouvernement de l'État de Khartoum a publié, lors de sa réunion d'aujourd'hui dirigée par le Gouverneur de l'État par intérim Ahmed Osman Hamza, une décision interdisant aux délégations officielles et aux individus de voyager à l'étranger dans le but de participer aux conférences, aux expositions, aux ateliers de travail et aux formations.

D'autre part, le conseil a ordonné aux cercles concernés de mobiliser toutes les unités de l'État pour soutenir le Bureau d'urgence de pluie afin de mobiliser toutes les possibilités pour réduire les dangers de l'automne afin de préserver la vie et les biens des citoyens.

Par ailleurs, le conseil a approuvé un certain nombre de décrets temporaires dans le cadre du plan de l'État visant à améliorer la performance, à exploiter les ressources disponibles et à les utiliser pour les projets de développement et à permettre aux unités de l'État de jouer leur rôle envers les citoyens.