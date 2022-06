Soudan: La Cour du Martyr Al-Taj Mahgoub écoute les deux témoins de défense

Khartoum — Le tribunal qui juge l'affaire de l'assassinat du martyr Mahgoub Al-Taj Mahgoub, présidé par le Juge Zuhair Abdul-Raziq, a écouté lundi les témoins de la défense, Major Mohamed Abdalla Mahmoud du Service de Sécurité et de Renseignements - Département des Opérations et l'ancien soldat du Service de Sécurité et de Renseignements Salah Mohamed Ismail, qui a indiqué que le septième accusé Abdalla Abdul-Rahim Al-For Ahmed n'avait pas pris part à l'événement, mais était présent dans la résidence des officiers vers 12h00 p. m. le jour de l'accident le 24 Janvier 2019.

Les deux témoins ont répondu à certaines questions de l'accusation et de la défense.

En ce qui concerne la demande de la défense pout la protection à ses témoins, la cour a précisé qu'il n'existe pas de protection et d'immunité absolues qui empêchent de convoquer des témoins ou de porter des accusations contre eux, et a décidé que les témoignages des témoins ne doivent pas être photographiés pour assurer la protection des témoins.

Par ailleurs, la partie de la défense a remplacé à la fois le témoin de la défense, Dr Ahmed Riziq, recteur de l'Université Al-Razi, et le témoignage du Directeur Médical de l'Hôpital Al-Razi, qui s'est excusé d'avoir assisté à la prochaine séance, car le tribunal écoutera lors de sa prochaine séance lundi prochain le témoignage d'un lieutenant (à la retraite) et d'un soldat à la retraite de Service de sécurité et de Renseignements.