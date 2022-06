Gabon: Les retraités gabonais du parapublic et du privé affiliés à la CNSS reçus par les ministres de tutelle

En vue d'une meilleure appropriation par les Partenaires sociaux du processus de restructuration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu le lundi 27 juin 2022, l'ensemble des Associations des retraités du parapublic et du privé affiliés à la CNSS en présence du Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou et de l'Administrateur provisoire de la CNSS, Christophe Eyi.

Au cours de cette rencontre, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a, dans un premier temps, procédé à la présentation de l'Administrateur provisoire à ses hôtes avant de revenir sur les décisions du Conseil des Ministres du 07 juin dernier qui consacre la mise sous administration provisoire de la CNSS et qui s'inscrit " dans le cadre de la réforme de la mission gouvernementale de protection sociale et de la préservation du bien-être des assurés notamment des retraités " non sans rassurer que toutes ces décisions ont été prises pour sauvegarder l'Institution CNSS.

Pour cela, le Ministre a tenu à rappeler que cette profonde réforme des organismes de protection sociale (OPS), notamment de la CNSS, est une instruction du Président de la République au regard de la récurrence des profonds dysfonctionnements dans l'accomplissement de ses missions régaliennes visant à améliorer le bien-être de ses assurés et notamment les retraités.

Saisissant cette occasion, le Ministre et son Délégué ont lancé un appel à contributions et conseils aux Partenaires en vue de leur implication dans ce processus de refonte de la CNSS car pour eux : " la CNSS doit redevenir ce fleuron qui jadis était envié au-delà de nos frontières ".

Pour leur part, les différents Responsables des Associations des retraités ont salué la volonté et le courage du Gouvernement à résoudre les dysfonctionnements de la CNSS. Ils se sont dit disposés et disponibles à participer aux différentes réflexions. A cet effet, ils ont invité le Gouvernement à intégrer dans ses réflexions, les points relatifs à la revalorisation et au paiement mensuel et régulier des pensions retraites.

Au terme de la rencontre, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a assuré à ses hôtes qu'il s'inscrit dans un processus participatif et transparent. Pour cela, un compte rendu régulier sera fait aux plus hautes Autorités et des rencontres périodiques seront présentées aux différents Partenaires engagés.