Burkina Faso: Rocade sud-est du boulevard des Tansoba - Les Japonais s'assurent de la qualité de l'ouvrage

Après sa mise en circulation plus de cinq mois maintenant, la ROCADE Sud-Est du boulevard des Tansoba à Ouagadougou, a été visitée ce mardi 28 juin 2022 par le ministère des Infrastructures et le Japon qui en est le bailleur. Au terme de la tournée, le pays du Soleil Levant s'est dit satisfait de la bonne qualité de l'ouvrage qui a coûté environ 30 milliards de FCFA.

Dans le cadre de la politique de décongestionnement du trafic dans la ville de Ouagadougou, à travers l'aménagement de ses artères principales, notre Etat a bénéficié d'un don du peuple japonais d'un montant d'environ 30 milliards de F CFA pour l'exécution des travaux d'amélioration de la ROCADE Sud-Est du boulevard des Tansoba à Ouagadougou, pour un délai de 35 mois. Débutés en février 2019, les travaux de construction de ce tronçon ont pris fin en février de l'année en cours ; permettant ainsi de mettre à la disposition des usagers une route " respectant les normes d'une autoroute, en terme d'esthétique et de qualité ". Après la mise en circulation de cet ouvrage depuis plus de cinq mois maintenant, le donateur a souhaité s'assurer de la qualité des travaux réalisés sur cette route. C'est à cet effet que le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a initié une visite sur les lieux. Celle-ci a commencé au niveau de l'échangeur de l'Est pour s'achever non loin du premier échangeur du Burkina, celui sur la route de Pô. En tant secrétaire général dudit ministère Téwendé Jean Wenceslas Kyelem a salué la réalisation de cet ouvrage (long de 6,97 km) d'une " qualité exceptionnelle " qui vient ainsi fluidifier le trafic dans la capitale burkinabè. Il n'y a pas trop de commentaires à faire selon lui, puisqu'à ses yeux l'objectif global est atteint.

C'est aussi le même sentiment de satisfaction qui anime KatoMasaaki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Burkina. Pour lui, il y a de quoi se réjouir de la réalisation de ce projet, fruit de la coopération entre son pays et le nôtre. Cela d'autant plus que cet ouvrage entièrement financé par le pays du Soleil Levant, à travers la JICA et cela sous forme de don non-remboursable, s'inscrit selon lui, dans la dynamique d'augmenter la mobilité des citadins Ouagalais et de faciliter la connexion entre la capitale burkinabè et les axes routiers menant vers les Etats voisins en l'occurrence le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana et le Bénin. En d'autres termes, la conception technique de cette voie a été faite d'après lui pour une fluidité de la circulation mais également pour donner l'occasion d'un transfert de technologie, sous la direction de Dai Nippon Construction, une entreprise japonaise.

Embouchant la même trompette, le représentant résidant de la JICA, Okitsu Keiichi s'est dit fier du résultat de cette route. Et d'ajouter que d'autres projets sont en cours.

Il faut noter que les travaux d'amélioration de la Rocade Sud-Est du boulevard des Tansoba à Ouagadougou ont consisté entre autres à effectuer des installations, des travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et des travaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse.