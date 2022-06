Burkina Faso: Libération de Roch - "Nous passerons à la vitesse supérieure si... " (Désiré Guinko, porte-parole coordination des organisations pour la libération de Roch)

La coordination des organisations pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré a effectué une sortie le samedi 25 juin 2022 à Bobo.

Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale organisée à cet effet : la libération dans un bref délai et sans conditions de Roch Marc Christian Kaboré. Une exigence pour la coordination qui envisage des actions plus fortes dans les semaines à venir si le pouvoir en place continue de faire la sourde oreille à cette revendication.

Initialement prévue à l'amphithéâtre de l'ENEP, cette assemblée générale de la coordination des organisations pour la libération de Roch se déroulera finalement dans la salle de conférences du Ran Hôtel Somkièta.

Une délocalisation que le porte-parole de la coordination, Désiré Guinko, qualifie de sabotage orchestré par la junte au pouvoir à Ouagadougou. " Comment comprendre qu'après avoir réservé la salle et après nous être acquittés des frais de location à 150 000 F, nous nous entendions dire la veille de notre manifestation que l'amphithéâtre n'est plus disponible ? ", s'est interrogé Désiré Guinko. L'occasion s'y prêtant, le coordonnateur ne tardera pas à entrer dans le vif du sujet en s'en prenant ouvertement à la junte militaire pour ses actions de sabotage visant surtout à démobiliser et à démoraliser les militants avant de dénoncer ce qu'il qualifie de détention arbitraire et inhumaine de Roch Marc Christian Kaboré.

" Aucune charge judiciaire ne pèse contre lui. En plus, il est isolé dans sa résidence, est privé de son téléphone et ne peut recevoir que des membres de sa famille durant une certaine période. Nous estimons qu'il est en train de subir une injustice dans la mesure où rien ne lui est reproché ", s'est indigné Désiré Guinko. Cette assemblée générale a été l'occasion pour les responsables de la coordination et les militants, de dire leur ras-le-bol face à cette détention prolongée de leur champion.

Dans une déclaration lue au terme de la rencontre, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur solidarité à l'ex-chef de l'Etat avant d'inviter les militaires au pouvoir à un traitement diligent du dossier avant qu'il ne soit tard. " Si rien n'est fait d'ici là, nous passerons à la vitesse supérieure ", a prévenu l'un des membres de la coordination qui a, dans la foulée, annoncé d'autres actions à venir pour exiger la satisfaction de leur revendication, à savoir la libération sans conditions de Roch Marc Christian Kaboré.

Le prochain rendez-vous de la coordination, c'est le 2 juillet 2022 à Koudougou pour un meeting géant.