Burkina Faso: Lutte antiacridienne au Burkina - La FAO en renfort avec des équipements

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a offert, le lundi 27 juin 2022, à Ouagadougou, des équipements de lutte antiacridienne d'une valeur de 167 millions F CFA au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques.

Le représentant de la FAO au Burkina Faso, Dauda Sau (gauche), a remis symboliquement les équipements au ministre en charge de l'agriculture, Dr Delwendé Innocent Kiba.

L'agriculture burkinabè est exposée à l'action des nuisibles dont le criquet pèlerin, réduisant les performances des exploita-tions agricoles et affectant la sécurité alimentaire. Pour contrer le fléau, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) par le biais de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin, dans la région occidentale (CLCPRO) a apporté son appui en matériel de prospection et de lutte phytosanitaire. La cérémonie officielle de remise de ces équipements au profit du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a eu lieu, le lundi 27 juin 2022, à Ouagadougou. D'une valeur de 167 millions F CFA, le don est composé d'équipements pour la communication, la navigation et la surveillance ; d'un véhicule ; de matériel informatique ; etc. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dr Delwendé Innocent Kiba, a salué le geste de la FAO.

" Je voudrais rassurer que le matériel reçu sera utilisé à bon escient. J'engage les services techniques concernés à y veiller ", a-t-il indiqué. A l'entendre, au cours des deux campagnes écoulées, les prévisions du Service d'information sur le criquet pèlerin (DLIS) de la FAO annonçaient un risque d'invasion acridienne depuis la corne de l'Afrique. Le ministère, avec l'appui de son partenaire, a-t-il poursuivi, a élaboré un plan de réponse antiacridienne qui intègre le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services compétents. " J'exprime une fois de plus, ma reconnaissance à la FAO qui accompagne les efforts du gouvernement, pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre population ", a-t-il déclaré. M. Kiba a également remercié les membres de la CLCPRO, les Coopérations britannique et coréenne et l'ensemble des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour leur contribution au développe-ment agricole du Burkina. Il a, par ailleurs, réaffirmé sa disponibilité à accompagner les productrices et producteurs par la mise à disposition des moyens de production et l'appui-conseil agricole pour une amélioration de la production et de la productivité.

Réaliser la vision " Faim zéro "

Pour le représentant de la FAO au Burkina Faso, Dauda Sau, l'agriculture est cruciale pour le développement de l'Afrique, notamment pour le Burkina Faso. Mais, a-t-il fait savoir, sa productivité reste faible du fait, entre autres, des chocs exogènes dont le péril acridien qui reste une question à laquelle il urge d'apporter des réponses idoines pour réaliser la vision " Faim zéro " à l'horizon 2030.

Pour faire face à la menace acridienne, a-t-il laissé entendre, la FAO avec ses partenaires ne ménage aucun effort pour doter les services de protection des végétaux en matériel adapté. " Ces équipements complètent la réponse globale de la FAO à la menace du criquet pèlerin dans les pays d'Afrique de l'Ouest, pour une action anticipatrice et une réponse rapide en cas d'invasion ", a-t-il rappelé. Pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la lutte antiacridienne, a-t-il relevé, sa structure a accompagné ces dotations par des sessions de formation sur les techniques de prospection et d'utilisation du matériel. M. Sau a témoigné sa satisfaction pour la qualité de la collaboration entre son organisation et le gouvernement burkinabè. " Je puis vous assurer de la disponibilité de la FAO à poursuivre le plaidoyer auprès de ses partenaires, pour obtenir des ressources nécessaires à la consolidation de ces acquis ", a-t-il dit.