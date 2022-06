Afrique: Drame de Melilla - Enquête en Espagne, l'ONU dénonce "l'usage excessif de la force"

Le parquet général espagnol a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur la mort d'au moins 23 personnes lors de la tentative de quelques 2.000 migrants africains de pénétrer par la force vendredi dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain.

Le ministère public espagnol a annoncé avoir "demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé", quelques heures après que l'ONU eut exigé une enquête indépendante sur ce drame, le plus meurtrier jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les seules frontières de l'UE sur le continent africain.

Au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers ont été blessés, selon les autorités marocaines, lorsque quelque 2.000 migrants ont tenté de franchir la haute clôture grillagée séparant Melilla de la ville frontalière marocaine de Nador (nord).

Le parquet espagnol a motivé sa décision par "la gravité des faits survenus, qui pourraient affecter les droits humains et les droits fondamentaux des personnes". Pour sa part, l'ONU a appelé les deux pays à garantir la tenue "d'une enquête efficace et indépendante" et dénoncé "un usage excessif de la force" contre des migrants. "C'est inacceptable", a estimé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, en précisant que le recours excessif à la force a été constaté par l'ONU "des deux côtés de la frontière". AFP