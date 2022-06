Sénégal: Beatmaker et Photographe - Sidy Talla, projecteur de nos bruits

Sidy Talla est un artiste singulier dont la signature est de prolonger les instants. C'est soit un bruit faussement banal qui sonne juste pour son oreille de beatmaker, ou un moment de vie dont la lumière n'a pu échapper à son œil de photographe. Ce sont ces attributs qu'il a assemblés dans " Noise of City ", le concept du son qu'on voit.

Le cours de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar a cela de bon qu'il explose la créativité féerique de nombres d'artistes prodigieux ou/et anonymes. Pour le programme " Off ", tout du moins. Parmi ces artistes, un en particulier et pas des moindres car n'étant pas un novice des scènes, a ébloui son monde. Sidy Talla, beatmaker et photographe, a eu l'illumination de sampler les bruits de la rue et d'identifier chaque son par une photographie d'art. Driss Crimination (pour son nom d'artiste) a entrepris d'apprivoiser les bruits qui proviennent des voitures embouteillées, des maisons en construction ou ceux émis par des animaux domestiques, etc. Des rumeurs dissonantes qui bourdonnent pourtant dans la majorité des oreilles mais auxquelles on ne prête pas trop attention. De ce méli-mélo, il a raffiné dans son laboratoire de sons un brillant opus de neuf titres appelé " Noise of City ". D'aucuns parlent d'album, lui estime que c'est un concept.

" En tant qu'artiste, en tant que beatmaker, il est primordial d'être un créateur de tendances. Je me suis penché sur ce projet il y a quatre ans déjà, et on remarque que c'est la nouvelle tendance aujourd'hui, notamment en France, qu'on appelle les musiques actuelles. C'était important pour moi qui suis aussi photographe de penser ce projet d'images et de sons ", explique Sidy Talla, alias Diss Crimination. C'est une compilation de sons " invraisemblables " qu'il a épousés et pour qui il a tenté de trouver des identités. Selon l'artiste, il a fallu trouver en ces bruits, a priori anodins, un creuset de beats. Le défi était de les dépurer et d'en extraire toute la beauté et la sensualité musicales. Parce que, reconnaît-il, beaucoup pensent que " ce n'est pas agréable à écouter, et ce n'est pas tout à fait faux ".

Quels sont d'ailleurs ces sons samplés ? C'est, par exemple, des coassements de grenouille avec lesquels nous avons presque tous grandi. Beaucoup de Sénégalais sont d'ailleurs bien servis en ces nuits d'hivernage et d'inondations. Il s'agit aussi de bruits des " xew " (cérémonies familiales), des jàang ou zikrs (déclamations religieuses ou panégyriques), de ndëpp (séance d'exorcisme en milieu lébou), entre autres. " C'est notre vie au quotidien. Chaque bruit a son message et son propos. Ces bruits peuvent évoquer notre enfance, la nostalgie, notre spiritualité, nos croyances, nos amours, nos exaspérations... ", précise Sidy Talla, le beatmaker.

Expo images et sons

Une exposition a été organisée à cet effet aux Mamelles, à Una House, du 24 mai au 20 juin. Avec la fin du Dak'Art 2022, elle sera délocalisée et bientôt reçue à Médina, à Africulturban et dans la banlieue (Pikine et Guédiawaye, au Genji Hip Hop). L'installation, qui est un prolongement de " Noise of City ", consiste à accompagner chaque son d'un cover. Puis, chaque cover a son QR code qui va diriger le visiteur vers le son complet (trouvable aussi sur les plateformes de streaming et de diffusion). La création a été faite avec la carte de Dakar et les différents quartiers sont mappés. Le visiteur appuie sur un lieu de la carte digitale avec l'image qui définit l'identité locale, et écoute le morceau dédié.

Sidy Talla. L'univers des réseaux sociaux le connaît beaucoup plus comme photographe et patron du " " Eyelit Studio ". Mais le frère de Racine Talla, Malal Talla (Fou Malade) et Ismael (Iss 814) est connu de l'univers hip-hop. " À la base, j'ai commencé par le son, le beat making. J'ai commencé la photographie il y a juste deux années ", rappelle Diss Crimination. Il y a cinq ans, il avait sorti le premier album 100 % instrumental au Sénégal, " Disconnexion ". Aujourd'hui, sa conviction est qu'il est important de fusionner tous les arts qu'il exerce. Il considère que son activité est un art intéressant en ce sens qu'il immortalise des vies qu'on ne considère souvent pas comme telles, comme les sons et les images.