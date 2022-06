Madagascar: Exportation - Appel de Razafindravahy pour protéger la vanille

Le ministre Edgard Razafindravahy a été le premier à répondre aux questions des députés hier à Ivato. Il s'en est plutôt bien sorti.

Un retour de service gagnant. Cible de toutes les critiques et les remarques de plusieurs députés hier au CCI Ivato lors du face-à-face entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy s'est bien dé fendu. Ceux qui croyaient en faire un sac de sable en ont eu pour leur compte. Serein et nullement perturbé par les questions impertinentes et les remarques passionnées de certains députés, le ministre Razafindravahy a répliqué avec brio aux criti-ques parfois déplacées.

Au député Roland Ratsiraka qui a soulevé une monopolisation de la filière vanille tout en révélant que les statistiques de la douane mettent en évidence un prix de 150 dollars le kilo à l'exportation, le ministre Razafindravahy a tout simplement répondu qu'il y a cent deux sociétés exportatrices de vanille. Il n'y a donc pas monopolisation.

Ceci dit il y a des règles à respecter. " L'État a consenti beaucoup d'efforts pour assainir le secteur vanille pour qu'elle profite au pays et non à une minorité selon le velirano du président de la République en octobre 2021. Il faut faire confiance en l'Etat et cesser de croire qu'il y a toujours corruption. Les planteurs doivent être protégés contre les collecteurs véreux. Il faut respecter les prix fixés par l'Etat soit 75.000 ariary le kilo pour la vanille verte et 250 dollars le kilo à l'exportation. " a-t-il asséné avant de renvoyer la question au député Roland Ratsiraka.

" Si c'était vrai qu'on vend de la vanille à 150 dollars, est-ce qu'on doit laisser faire ? Est-ce que tout le monde peut faire ce qu'il veut au nom de la liberté. Certes les politiciens ont le droit de critiquer mais si vous êtes patriote, il faut soutenir les efforts de l'État dans le redressement de la vanille pour l'intérêt de la nation. "

Appel aux députés

Dans la foulée, le ministre Razafindravahy a lancé un appel aux députés ayant posé des questions relatives à la vanille de faire le déplacement avec lui pour voir les réalités sur place lors de l'ouver-ture de la campagne de la vanille verte dans la Sava le 7 juillet. " L'ouverture de campagne fait souvent l'objet de marchandage. Il faut bien repérer la bonne période pour l'ouverture de la campagne qui diffère de chaque région. " a-t-il précisé avant de souligner que la composition du Conseil national de la vanille a été modifié pour que les planteurs y soient repré-sentés parmi les vingt quatre membres du conseil d'adminis-tration.

Le ministre Razafindravahy a annoncé qu'il va partir à Paris. Dans les autres volets de son intervention, le ministre Razafindravahy a répliqué au député d'Ambohima-narina au sujet de l'absence de solution à la hausse des prix et à la protection des consommateurs contre les produits périmés. " Ainsi grâce aux mesures prises, il n'y a jamais eu de pénurie de PPN et la période de soudure a été presque passée inaperçue.

Les prix n'ont pas beaucoup bougé depuis qu'on les a plafonnés. " a souligné le ministre. Quant aux produits périmés, le ministre a invité le député de suivre l'actualité étant donné qu'en six mois, plus de 8 tonnes de produits périmés ont été incinérées.