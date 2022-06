Sénégal: L'ACPS contre les actions menées par le ministère du Commerce

Dakar — L'Association des cliniques privées du Sénégal (ACPS) a exprimé, mardi, son désaccord par rapport aux actions engagées par le ministère du commerce dans le cadre de l'assainissement du secteur.

"Au moment où les cliniques privées se relèvent péniblement d'une crise qui a frappé tous les secteurs, le ministère du commerce et des PME initie un contrôle approximatif, en se basant sur des dispositions règlementaires et tarifs datant de 1983, soit il y a près de 40 ans", a déclaré, Dr Seynabou Bâ, porte-parole de l'ACPS lors d'un point de presse.

Ainsi, a poursuivi Dr Bâ, la mission a lourdement sanctionné les onze cliniques contrôlées en avançant des arguments contestables.

Dans le même ordre d'idées, elle a noté qu'un projet de loi relatif à l'accès et la dispensation des médicaments et aux autres produits de santé, très contraignant pour les cliniques et leurs patients, "serait à l'étude".

"Nous comprenons parfaitement qu'un secteur aussi sensible que le nôtre soit régulé et surveillé, mais nous estimons que ces initiatives du ministère du commerce sont inopportunes et vont à coup sûr, déstabiliser le secteur privé de la santé déjà fort éprouvé", a-t-elle déploré.

Selon elle, "les patients seraient les premières victimes de ces désordres et une réelle menace pèserait sur les emplois".

"L'ACPS a saisi le ministère de la Santé et de l'Action sociale par courrier l'informant de cette situation inédite, mais n'a reçu aucune réponse jusque-là", a-t-elle fait valoir, précisant qu'une réunion a été tenue avec la direction du commerce intérieur sans trouver un terrain d'attente.

"Face à cette situation qui pourrait être contre-productive par rapport aux objectifs de l'Etat de relever le plateau technique médical sénégalais, l'ACPS marque son désaccord par rapport aux actions engagées par le ministère du commerce", a ajouté, la porte-parole de l'ACPS

"Le président de la République doit accompagner les cliniques, car il ne suffit pas seulement de donner des directives sans savoir sur quelle base, les ministères concernés vont devoir suivre et assainir le secteur", a-t-elle indiqué.

Dr Bâ a invité le chef de l'Etat à les accompagner à réviser les directives qu'il a données pour la tarification du secteur et son assainissement, afin que les gens sachent qu'il ne s'agit pas seulement de verbaliser les cliniques sur un tarif de 1983.

"Au-delà de la tarification, nous attendons aussi du président un soutien et de l'écoute par rapport aux attentes du secteur privé", a-t-elle laissé entendre.

Pour elle, il ne s'agit pas d'avoir "deux santés" et "deux médecines" au Sénégal, les populations pouvant choisir entre le public et le privé.