Sénégal: Sahel - Un officier de Police préconise un changement de paradigme dans la gestion des frontières

Le Directeur général adjoint de la Police sénégalaise, Modou Diagne, a souligné la nécessité de changer de paradigme dans la gestion sécuritaire des frontières des pays du Sahel face à aux menaces liées au terrorisme, à la criminalité faunique et aux atteintes graves à l'environnement et aux écosystèmes.

"Aujourd'hui, la lutte contre la pandémie de la Covid-19, qui n'est pas encore terminée, le terrorisme, le djihadisme, la criminalité faunique, les atteintes graves à l'environnement et à nos écosystèmes, entre autres, justifient un changement de paradigme dans la gestion sécuritaire de nos espaces, notamment celle de nos frontières", a-t-il indiqué.

Pour l'officier supérieur de Police, force est de reconnaitre que la performance des services intervenant dans la gestion sécuritaire des frontières est largement tributaire de la formation et de la capacitation continue des personnels.

Modou Diagne s'exprimait à Pointe-Sarène (Mbour, ouest), où il présidait, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la cérémonie de clôture du projet "Etude sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la gestion des frontières dans les pays du G-5 Sahel + le Sénégal".

Le projet Etude sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la gestion des frontières dans les pays du G-5 Sahel + le Sénégal a considérablement contribué à renforcer les capacités de nos personnels", a salué le DGA de la Police sénégalaise, pour qui, dans un contexte de prégnance des menaces sécuritaires dans la région du Sahel, cette initiative est venue à son heure.

M. Diagne pense que le fait de former, concomitamment, à l'occasion des mêmes sessions et dans les mêmes modules des personnels du Service national d'hygiène, de la Douane et de la Police nationale, contribue "hautement" à cultiver l'interopérabilité entre les différentes unités et engager inexorablement ces personnels vers la mutualisation des efforts et des moyens.

Ce, dit-il, afin d'être plus efficaces et plus efficients face aux défis sécuritaires de plus en plus relevés dans les pays de la région du Sahel.

"C'est aussi, à ce titre, que je salue le caractère globalisant de ce projet qui a pris en compte les pays du G-5 Sahel + le Sénégal. Aussi, il convient d'apprécier, à sa juste valeur, l'approche de sécurité humaine du projet qui a fini de place à son cœur les communautés frontalières", a affirmé Modou Diagne.

Ce projet est, pour Diagne, "une grande réussite" notamment au Sénégal où il a contribué à former 130 personnels de la Douane, du Service national d'hygiène et de la Police nationale, dans des thématiques diverses touchant à la gestion sécuritaire des frontières et la gestion sanitaire dans l'exercice des missions au niveau des frontières.