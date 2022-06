Afrique: CAN féminine 2022 - Amaju Pinnick convaincu de la Décima du Nigéria

Amaju Pinnick reste convaincu que l'équipe nationale féminine du Nigéria va remporter cette année sa 10e Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine.

Les Super Falcons sont tirées au sort dans le Groupe C pour la CAN féminine 2022. La compétition a lieu du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le Nigérianes sont aux côtés de l'Afrique du Sud, le Botswana et le Burundi. Elles recherchent cette année la Decima. Président de la Fédération nigériane de football (NFF), Pinnick est convaincu que son pays sera à nouveau champion.

" Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur la nécessité de tout mettre en œuvre et de conquérir. C'est quelque chose auquel vous êtes habitué car vous avez l'esprit, l'énergie et l'aura des champions. Vous avez remporté ce trophée 9 fois sur 11 et vous devez viser le 10 e avec autant de passion que d'envie. ", a déclaré Pinnick dimanche soir lors d'un dîner spécial avec les joueuses nigérianes.