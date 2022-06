Congo-Brazzaville: Musique - Roga-Roga et Extra Musica se produiront à Paris

L'annonce a été faite par le patron du groupe Extra Musica, Roga-Roga, lors du concert donné à sa résidence du quartier Le Bled, à Brazzaville, à l'occasion de son retour d'une tournée européenne qui a produit ses fruits, le 27 juin.

L'artiste musicien et son orchestre se rendront à Paris, en France, du 9 au 20 juillet. Extra Musica se produira au Melting Crew Awards à Fontenay-sous-bois, près de Paris, en faveur des jeunes de 15 à 20 ans. " Nous avons aussi besoin de ce public jeune. C'est important de jouer aussi pour eux ", a déclaré le suprême lampadaire Roga-Roga. Le Melting Crew Awards est un tremplin pour la diversité et la jeunesse qui a vu naître différents artistes en leur laissant l'opportunité de performer sur scène et développer leurs talents. Il est organisé par Afouz Olongo.

Toujours dans la capitale française, Extra Musica enregistrera l'album de l'un des plus grands bassistes congolais, en l'occurrence Espé bass. Après, Roga-Roga et ses poulains reviendront à Brazzaville pour donner un concert VIP au Radisson Blu Mbamou palace hôtel, le 23 juillet.

Six jours plus tard, le groupe se rendra au Tchad pour donner deux productions, les 29 et 30 juillet. " Après cette série des productions, je prendrai mes vacances de trois semaines à la Côte d'Azur à Nice, précisément du 1er au 25 août. Je reviendrai à Brazzaville, le 26 août, pour une production signée MTN, le 28 août, sur la Corniche de Brazzaville ", a précisé le patron d'Extra Musica.

Une tournée à succès

La tournée européenne de Roga-Roga, accompagné d'Espé bass, a été marquée par la promotion de son EP "Bokoko" adulé par les mélomanes de partout. Plus de quinze dates ont suffi aux deux artistes de sillonner des villes européennes pour des show cases, des émissions de promotion dans les grandes chaînes de télévision en Europe. Les villes de Marseille, Lyon, Poitiers, Bordeaux, Hambourg, Milan, Genève, etc., ont vu se produire les deux artistes. Ils ont été accompagnés par certains anciens sociétaires du groupe Extra Musica invités, notamment Kila Mbongo, Stève Celtel, Papija le perroquet.

Dans le même élan, Roga-Roga a reçu la distinction de You Tube pour avoir totalisé vingt millions de vues en huit mois avec la chanson "Bokoko" et pour avoir enregistré, dans sa chaîne YouTube, plus de cent millions d'abonnés. Une cérémonie de remise de ce trophée a été organisée à Paris par l'équipe de YouTube, en présence de plusieurs journalistes et une invitée de marque, l'ancienne directrice déléguée de l'Institut français du Congo, Marie Audigier, ainsi que le tourneur de l'artiste.

Devant plusieurs invités, les artistes musiciens d'Extra Musica ont démontré leur force de frappe et leur capacité à pouvoir jouer sans leur leader. Assis avec ses invités après son speech, Roga-Roga a suivi avec joie la prestation de ses poulains. Sa propre voix a été interprétée brillamment par le chanteur Roxy Eclipse. Des chansons comme, "Trahison", "Golden de Ninelle", "Mogomboro", "Bokoko" ont été jouées au grand plaisir de tous.

Notons que l'EP "Bokoko" a été bien accueilli dans le milieu musical ainsi que dans le monde du showbiz.