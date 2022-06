Afrique de l'Est: Beni - Le poste frontalier de Kasindi-Lubiriha revêt une importance économique et stratégique

Le poste frontalier de Kasindi-Lubiriha est reconnu comme étant stratégique dans le commerce transfrontalier entre le Nord-Kivu et les pays frontaliers de l'Est de l'Afrique, dont l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Situé à environ 90 km au nord-est de la ville de Beni dans le secteur de Rwenzori du territoire de Beni, le poste frontalier de Kasindi-Lubiriha est l'un des plus importants du pays ; car il est la voie d'exportation et d'importation de plusieurs marchandises.

Il ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir du district ougandais de Kasese. Les recettes douanières au niveau de ce poste frontalier varient entre 2 à 3 millions de dollars américains par mois, selon des sources de la Direction des douanes et accises (DGDA).

Les recettes à l'importation sont beaucoup plus accrues qu'à l'exportation, précise les mêmes sources. Le cacao, le café, le quinquina, la papaïne, le bois et la mitraille de fer sont les marchandises les plus exportées à partir du poste frontalier de Kasindi-Lubiriha.

Le ciment gris, la farine du blé, le savon, l'huile végétale, la cigarette, les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction sont les produits importés à partir de ce poste frontalier.

Les produits importés sont principalement consommés dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et de la Tshopo.

Cependant, l'insécurité sur le tronçon qui sépare la douane de Kasindi et la ville de Beni reste encore un grand défi à relever.

Depuis l'avènement des ADF dans la région, plusieurs véhicules des marchandises des opérateurs économiques ont été incendiés par ces rebelles. De nombreux usagers y ont aussi perdu la vie.