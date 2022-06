Tunisie: Kairouan | Résultats du bac 2022 - Un taux de réussite de 31,4%

Au vu des résultats de la session principale du Bac, le gouvernorat de Kairouan occupe toujours la dernière place.

Beaucoup d'angoisse, mais de la bonne humeur à l'occasion de la proclamation des résultats de la session principale du baccalauréat 2022.

En fait, cette ambiance d'attente fébrile, mêlée d'espoir et d'appréhension, a débuté à partir de vendredi dans les foyers et dans les différents lieux publics où les jeunes étaient enfin soulagés d'avoir reçu sur leurs téléphones portables des SMS comportant tous les détails du résultat : la décision, les notes obtenues dans les différentes matières, la moyenne à l'examen et la moyenne définitive.

Dans les différents quartiers de Kairouan, des cris de joie et des youyous fusaient de tous les côtés, mais des sanglots éclataient parfois.

Le lendemain, samedi, il y avait dans les publinets beaucoup de candidats venus s'assurer des résultats déjà connus.

Et dans les différents centres d'examen, des scènes émouvantes, de bonne humeur ont eu lieu... on se consolait et on se félicitait.

Notons que la plupart des candidats ont préféré utiliser tout d'abord les moyens sophistiqués pour en finir avec la pression de l'attente et pour apprendre la nouvelle avant l'heure, ce qui leur laissera plus de temps pour préparer éventuellement la session de contrôle.

Meilleure moyenne du gouvernorat : 19,45

Au vu des résultats de la session principale du Bac, le gouvernorat de Kairouan occupe toujours la dernière place. Ainsi, cette année, il est classé 22e à l'échelle nationale puisque sur les 6.604, il n'y a eu que 1.155 candidats admis, soit un taux de 31,04% (le taux national est de 37,97%).

Il faudrait rappeler dans ce contexte que les mauvaises conditions socioéconomiques, la pauvreté, la dégradation de l'infrastructure de base, l'absence d'encadrement au sein des milieux scolaire et familial ainsi que l'instabilité du cadre éducatif ont contribué au mauvais classement de la région de Kairouan dans tous les examens nationaux.

En outre, le gouvernorat n'a enregistré aucun lauréat à l'échelle nationale.

Seulement, le meilleur score à l'échelle régionale a été réalisé par la candidate Ryma Rahmani, section mathématiques (19,45) du lycée pilote.

Et les meilleurs scores au niveau régional ont été réalisés par Mohamed Ali Ghdami, section sciences expérimentales (18,48) et Rym Balghouthi (18,26) de la section techniques.