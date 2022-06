Gabon: Le Ministre Olivier Nang Ekomiye va lancer les travaux de construction de 421 logements à Akanda

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Olivier Abel NANG EKOMIYE va procéder, le mercredi 29 juin 2022, au lancement des travaux de construction d'un lotissement intégré de 421 logements et divers équipements collectifs développés par la Société ONE LINK HOLDING GROUP GABON, dans la Commune d'Akanda, au lieu-dit stade de l'Amitié Sino- Gabonais.

Cet important projet, qui s'inscrit dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de nos compatriotes, inclue également l'aménagement des voiries à l'intérieur de la cité, la voie d'accès et les amenées d'eau et d'électricité, ainsi que la construction des locaux à usage commercial qui font défaut dans la zone.

Le projet figure en bonne place dans les actions prioritaires de la feuille de route de Monsieur le Ministre, intégrée au Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) 2021-2023.

Les travaux vont être exécutés en trois (3) phases. La première qui consiste en la construction de 38 logements de trois (3) chambres, 25 de quatre (4) chambres et six (6) bâtiments à usage commercial, sera livré en juin 2023.

La livraison des deux dernières phases interviendra en juin 2025.

Il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un marché public ou d'une convention de Partenariat Public-Privé, mais d'une entente sui generis, la société ONE LINK HOLDING GROUP GABON finançant sur fonds propres et à ses risques et périls l'ensemble du projet, qui n'induit aucune dépense publique, ni d'avantages fiscale-douaniers.