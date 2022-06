Congo-Kinshasa: Echec d'un énième plan diabolique contre Vital Kamerhe !

*Les traîtres internes s'attaquent à ses camarades fidèles, loyaux et inconditionnels Amato Bayubasire et Billy Kambale.

C'est depuis hier que des proches du Ministre d'Etat au Budget Aimé BOJI SANGARA, dans leurs forums, s'adonnent à des publications haineuses, en véhiculant des informations parlant vaguement et sans preuve d'un détournement imaginaire de 1.150.000 USD que le Vice-Ministre Amato Bayubasire et Billy Kambale auraient réalisé, sans préciser à quelle occasion et sans retracer les circonstances de temps et de lieu pendant lesquelles une telle opération se serait effectuée.

Dans un article qu'ils ont publié sur le site des médias en ligne : de Congo Presse (www.congopresse.net), ils s'en prennent, malencontreusement, aux très hauts cadres loyaux et inconditionnels, à savoir, Amato Bayubasire et Billy Kambale, comme pour justifier l'échec d'un plan diabolique concocté, depuis très longtemps, contre l'Honorable Docteur Vital Kamerhe par les traîtres internes.

La ruse diabolique et la trahison remarquée par le lexique de la fausseté qui s'emploie aux manœuvres numériques dans les médias et sur les réseaux sociaux tirant des flèches de la rouerie sur les personnalités précitées. Leur objectif serait, après avoir échoué leur plan diabolique, non seulement d'empoisonner les esprits tranquilles des membres du parti mais aussi, d'envenimer les relations tranquilles entre la haute hiérarchie du parti et ses organes bien structurés.

L'imprévisibilité du faux-fuyant transgresse les normes car, le Min. Etat Aimé Boji, à travers ses proches, s'opposerait à la franchise et à la clarté du Secrétaire Général, acteur principal de la stabilité politique du parti Union pour la Nation Congolaise.

D'où, les sanctions curatives exemplaires seraient la solution contre ce plan de destruction de la stabilité politique du parti chèrement acquise.

Enfin, le Secrétaire Général Billy Kambale, en sauvegardant la cohésion au parti, a stimulé la vigilance des militants et cadres pour trouver une issue efficace à cette frustration des traîtres internes, en promettant des sanctions politiques adaptées aux forfaitures commises.