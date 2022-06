Congo-Kinshasa: Message de voeux du Président de la République, Chef de l'Etat, à l'occasion du soixante - deuxieme anniversaire du pays

Message de voeux du Président de la République, Chef de l'Etat, à l'occasion du soixante - deuxieme anniversaire de la République Démocratique du Congo.



Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

A l'occasion de la commémoration du soixante-deuxième anniversaire de l'accession de notre Pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'Administration et la Direction Générale du Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) ainsi que l'ensemble de son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix.

A l'heure où notre Pays fait face à une agression orchestrée par le Mouvement du 23 Mars avec l'appui d'un pays voisin, le FPls'emploie de façon continue à travailler pour la réalisation de la vision de Votre Autorité, à savoir: renforcement de la productivité dans le secteur privé, l'encouragement de l'entrepreneuriat au niveau national, la mobilisation des efforts dans les secteurs à forte valeur ajoutée ainsi que la création d'emplois pour la jeunesse congolaise, notamment dans le secteur des industries de transformation.

Ainsi, malgré toutes les vicissitudes et afin de participer à la préservation de la grandeur de notre chère Patrie au même titre que celle de son intégrité, le FPI tient à rassurer non seulement votre Auguste Personne mais également toute la Nation Congolaise, qu'il continue de travailler avec acharnement et détermination à l'aboutissement des projets industriels structurants en particulier ainsi qu'à celui de la réindustrialisation de la RDC, en général.

Puisse le Seigneur notre Dieu et tous nos ancêtres être à vos côtés en ce moment crucial où notre chère Nation, ayant, au prix de nombreux et indicibles sacrifices, obtenu son indépendance le 30 juin 1960, subit à nouveau une agression de la part d'un de ses voisins.

Fait à Kinshasa, le 29 juin 2022

La Direction Générale Le Conseil d'Administration