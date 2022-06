Seychelles: "Aidons nos frères et sœurs à s'élever et à réaliser leurs rêves", a déclaré le président du pays à l'occasion de la fête nationale

Les Seychelles célèbrent leur fête nationale aujourd'hui, le 29 juin, en souvenir de leur fête de l'indépendance en 1977, lorsqu'elles se sont libérées de la domination coloniale britannique.

Le point culminant des célébrations, traditionnellement, est un défilé militaire mais cette année en raison de conditions météorologiques pluvieuses défavorables, l'événement a été reporté au dimanche 3 juillet.

Pendant ce temps, le président Wavel Ramkalawan a publié un message pour appeler à un esprit d'unité afin que le peuple des Seychelles puisse avancer en tant que nation.

"C'est avec une grande joie que je souhaite à tous les Seychellois, ici et à travers le monde, une bonne fête nationale aujourd'hui, jour de l'anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Les Seychelles sont notre pays et nous sommes fiers en tant qu'insulaires créoles de célébrer cette journée qui nous rassemble en tant que peuple ", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a appelé tout le monde à se tenir la main et "aidons nos frères et sœurs à se relever et à réaliser leurs rêves. N'hésitons pas à traverser la route et à aider les plus faibles que nous".

"Laissons-nous guider par de nobles principes comme le respect, la paix, la tolérance et surtout l'amour. Avec ce genre de boussole, chacun de nous contribuera et veillera à ce que les Seychelles atteignent leur destination, où chacun de nous bénéficiera et prospérera comme un Seychellois fier ", a déclaré le président.

M. Ramkawalan a félicité tous les Seychellois qui contribuent au fait que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, continuent de gagner en reconnaissance et en respect sur la scène internationale.

"Frères et sœurs seychellois, notre fête nationale, nous rassemble en tant que peuple. Aujourd'hui, c'est notre fierté et notre unité qui dictent la direction que nous allons prendre en tant que pays [...] J'invite tous les Seychellois à continuer à mettre notre pays d'abord et préserver les valeurs que nos ancêtres nous ont inculquées. Continuer à se respecter, respecter la foi des autres, leurs descendants, leurs différences et leurs capacités. C'est dans notre diversité que nous devenons une véritable nation arc-en-ciel", a-t-il ajouté.

Un message de Joyeuse fête de l'indépendance à tous les Seychellois a également été envoyé par le président de United Seychelles, le plus grand parti d'opposition, Patrick Herminie.

"Aujourd'hui est le jour où nous rendons hommage à notre nation bien-aimée. Nous avons tant contribué à construire notre propre culture et notre propre patrimoine, alors célébrons-le de tout cœur", a-t-il déclaré.

M. Herminie a déclaré que les Seychelles ont fait d'énormes progrès tout au long des 46 années de leur indépendance et qu'elles se sont positionnées comme un véritable leader du développement durable parmi les petits États insulaires et dans le monde.

"Nous sommes fiers d'être Seychellois et fidèles à l'esprit de notre hymne national 'Koste Seselwa', défendons l'unité nationale, le patriotisme, la solidarité, la fraternité.